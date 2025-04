Demos gegen höhere Strafen für illegale Raves

Am Wochenende gingen in Frankreich rund 20.000 Menschen in Städten wie Nantes, Bordeaux, Marseille und Paris für illegale Raves auf die Straße. Im Zentrum steht ein Gesetzesvorschlag, durch den Strafen für Veranstalter illegaler Raves verschärft werden sollen. Wer bei der Organisation hilft, könnte künftig bis zu sechs Monate ins Gefängnis kommen. Auch Geldstrafen für Teilnehmende sind vorgesehen. Auf den Protestschildern standen Slogans wie „ Mehr Sounds, weniger Repression “ oder „ Ich träume von einer Welt, in der ich das Recht habe zu tanzen “.

44 Abgeordnete der französischen Nationalversammlung wollen höhere Strafen für illegale Raves einführen. Sie werfen den Veranstaltungen Sicherheitsmängel, Lärm, Drogen und Vandalismus vor und bezeichnen sie als „ Orte des Exzesses “, an denen Menschen oft außer Kontrolle geraten würden. Aber die Demonstrierenden sagen: Pauschale Verbote helfen nicht. Stattdessen müsse man miteinander über Regeln und Orte sprechen und Kompromisse finden. Raver:innen gehe es oft ums Lebensgefühl. Viele hoffen, dass die Politik das ernst nimmt und nicht die komplette Szene kriminalisiert.

Reggae Legende Max Romeo verstorben

Max Romeo gilt als einer der größten Namen im Reggae. Die Reggae-Legende wurde 80 Jahre alt und starb laut Medienberichten überraschend am Freitag, dem 11. April 2025, an Herzkomplikationen. Sein Tod wurde durch seinen Anwalt sowie über seine offizielle Social-Media-Seite bestätigt.

„Mit großer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Max mitteilen. Wir sind unglaublich dankbar für die Menge an Liebe und Wertschätzung und bitten zu diesem Zeitpunkt um Privatsphäre. Legenden sterben niemals.“ Beitrag des Anwalts zum Tod von Max Romeo

In den 1960er-Jahren wurde Max Romeo zunächst mit der Band The Emotions bekannt. Seinen internationalen Durchbruch hatte er 1968 als Solokünstler mit dem Song „Wet Dream“ – ein großer Hit in Jamaika, der sich wochenlang in den britischen Charts hielt. Aufgrund des sexuell aufgeladenen Songtexts wurde der Titel von der BBC nicht gespielt.

Romeos musikalisches Werk reicht über Reggae, Dancehall und Dub hinaus. In den 1970er-Jahren engagierte er sich in der sozialdemokratischen Bewegung Jamaikas. Sein Lied „Let the Power Fall“ wurde 1972 von der People’s National Party im erfolgreichen Wahlkampf eingesetzt.

Mit „Chase the Devil“ schrieb Romeo einen Reggae-Track, der unter anderem von The Prodigy und Jay-Z gesampelt wurde. Er arbeitete wiederholt mit Größen der Szene zusammen, darunter Lee „Scratch“ Perry.

Max Romeo war bis ins hohe Alter musikalisch aktiv, tourte noch bis 2023 und veröffentlichte regelmäßig neue Songs.