CDU/CSU und SPD haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Am 9. April wurde das umfangreiche Papier – über 140 Seiten stark – offiziell vorgestellt. Auch Themen aus der Musik- und Kreativbranche finden darin Beachtung. Zwar bleibt ein in der Pandemie diskutiertes musikalisches Sondervermögen aus, doch einige zentrale Punkte könnten die Zukunft von Künstler:innen, Kreativen und Konzertbesuchenden beeinflussen.

Staatliche Förderung ohne konkrete Zusagen

Die neue Regierung bekennt sich zur Förderung der Musikwirtschaft und will Programme wie die Initiative Musik weiter unterstützen. Allerdings bleibt unklar, ob zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Konkrete Summen oder neue Finanzierungsinstrumente werden im Vertrag nicht genannt.

Urheberrecht und KI: Faire Bezahlung gefordert – aber unklar geregelt

Ein weiteres zentrales Thema ist der Umgang mit Künstlicher Intelligenz und Urheberrecht. Kreative sollen demnach auch dann angemessen vergütet werden, wenn ihre Werke zur Entwicklung generativer KI genutzt werden. Die Formulierung bleibt vage – Details zur praktischen Umsetzung fehlen.

Streaming: Gerechte Vergütung angekündigt

Auch im digitalen Musikmarkt will die Koalition für „faire und transparente Vergütungsmodelle“ sorgen. Die Absicht ist klar: Künstler:innen sollen besser an den Einnahmen von Streamingplattformen beteiligt werden. Doch auch hier bleibt offen, wie genau diese Modelle aussehen sollen oder ob gesetzliche Regelungen folgen.

Schutz für Clubs als Kulturorte

Für die Clubszene enthält der Vertrag einen wichtigen kulturpolitischen Impuls: Clubs sollen als schützenswerte Kulturorte anerkannt und durch entsprechende baurechtliche Regelungen besser gegen Schließungen geschützt werden. Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt in urbanen Räumen zu sichern.

Regulierung des Ticket-Zweitmarkts

Ein weiteres Vorhaben betrifft den Ticketzweitmarkt. Um Verbraucher:innen vor überhöhten Preise. Vorgesehen sind unter anderem Preisobergrenzen, strengere Regeln für Plattformen sowie ein verpflichtendes Meldesystem zur Entfernung von Falschangaben.

Fazit: Viele Ankündigungen, wenig Konkretes

Der Koalitionsvertrag enthält zahlreiche kulturpolitische Absichtserklärungen – doch die Umsetzung bleibt in vielen Punkten offen. Ob und wie die versprochenen Maßnahmen tatsächlich Realität werden, bleibt abzuwarten. Die Kulturszene dürfte die kommenden Monate daher mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgen.

Kritik an Jay-Zs Hochschule: Versprochene Schuldenfreiheit bleibt aus

Die "Roc Nation School of Music, Sports & Entertainment" an der Long Island University in Brooklyn – mitbegründet vom Rapper und Unternehmer Jay-Z – steht derzeit massiv in der Kritik. Mehrere Studierende werfen der Hochschule vor, zentrale Versprechen nicht eingehalten zu haben. Insbesondere das Versprechen eines schuldenfreien Studiums sorgt für Unmut. So berichtet eine Studentin in der Zeitung Gothamist, dass sie trotz des sogenannten "Hope Scholarship" mit Schulden in Höhe von 26.000 US-Dollar konfrontiert war. Erst nach langwierigen Verhandlungen habe sie den Betrag auf 5.000 Dollar senken können. Mindestens ein Dutzend weiterer Studierender berichtet von ähnlichen Erfahrungen.

Das Problem: Während in der öffentlichen Kommunikation der Hochschule von einem Studium "ohne Schulden" die Rede war, deckte das Stipendium offenbar lediglich die reinen Studiengebühren ab – nicht jedoch zusätzliche Kosten wie Unterbringung, Verpflegung oder administrative Gebühren. Einige Betroffene sahen sich gezwungen, Privatkredite aufzunehmen oder auf temporäre Wohnlösungen wie Sofas bei Freunden zurückzugreifen. Neben finanziellen Schwierigkeiten wird auch die Infrastruktur der Hochschule kritisiert. Statt professionell ausgestatteter Tonstudios mussten Studierende teils auf improvisierte Aufnahmeräume zurückgreifen. Auch angekündigte Gastvorträge prominenter Künstlerinnen und Künstler – etwa von Rihanna oder den Jonas Brothers – blieben laut Aussagen mehrerer Studierender bislang aus. Eine ehemalige Professorin äußerte sich gegenüber US-Medien kritisch zur Ausrichtung der Einrichtung. Ihrer Einschätzung nach sei es eher darum gegangen, die Klassenräume zu füllen, als ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot zu schaffen. Von Jay-Z oder seiner Firma Roc Nation liegt bislang keine Stellungnahme zu den Vorwürfen vor.