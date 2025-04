Young Thug Song falsch verstanden

US-Rapper Young Thug ist momentan eher wegen seiner Gerichtsprozesse in den Schlagzeilen – doch diesmal sorgt er nicht mit Knast-Drama für Aufmerksamkeit, sondern mit einer richtig schrägen Fan-Story. Ein junger Mann wollte seine Liebe zu Thugs Musik unter die Haut bringen – im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat sich eine Line aus dem Song „Digits“ von 2016 tätowieren lassen – aber leider komplett falsch verstanden. Statt der eigentlichen Zeile „Hustlers don’t stop, they keep going“ – also: „ Hustler machen keine Pause, die ziehen einfach durch “ – steht jetzt in fetten Buchstaben auf seinem Rücken: „Horses don’t stop, they keep going“ („ Pferde machen keine Pause – sie galoppieren weiter. “) Und damit nicht genug: Zur Untermalung hat er sich gleich auch noch mehrere riesige Pferde auf den Rücken tätowieren lassen. Der halbe Rücken – ein Ponyhof.

Young Thug hat auf X mit einem Post reagiert und dort mit einem Augenzwinkern versprochen, dass er auf seinem kommenden Album „UY SCUTI“ deutlich „weniger nuscheln“ will – damit sowas nicht nochmal passiert. Eine smarte PR-Aktion also gleich obendrauf. Wann genau das neue Album erscheint, ist bislang nicht bekannt. Klar ist aber: Es wird das erste seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Oktober letzten Jahres sein.