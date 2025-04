Kritik am geplanten Macklemore Auftritt

Rund um das Deichbrand-Festival Mitte Juli gibt’s gerade mächtig Diskussionen – und zwar wegen Macklemore. Der US-Rapper soll diesen Sommer in Cuxhaven als Headliner auf die Bühne, doch genau das sorgt für scharfe Kritik. Der Vorwurf: Macklemore verbreite antisemitische Inhalte und verharmlose den Holocaust – verpackt in ein popkulturelles Gewand.

Der Rapper hatte im vergangenen Jahr einen propalästinensischen Song veröffentlicht, in dem er Israel als Apartheidstaat bezeichnete. Außerdem nahm er an einer propalästinensischen Demonstration in Washington teil. Der Antisemitismusbeauftragte von Niedersachsen fordert nun Konsequenzen: Veranstaltungen, auf denen antisemitischer Hass gefeiert werde, sollten seiner Meinung nach boykottiert werden. Er kündigte an, zeitnah das Gespräch mit dem Festivalteam zu suchen.

Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland warnt ausdrücklich davor, das Festival zu besuchen – wegen Macklemore. Bei ihm treffe „Popkultur auf Antisemitismus“.

Das Deichbrand-Festival wird jährlich von rund 60.000 Menschen besucht. Die Veranstalter*innen reagierten zunächst mit Nachdenklichkeit auf die Vorwürfe. Eine Sprecherin erklärte, man nehme die Diskussionen aus der Community ernst und setze sich mit der Kritik auseinander. Macklemore sei ein Künstler, der sich in seinen Songs häufig politisch positioniere und auch zum Nahost-Konflikt Stellung bezogen habe – was unterschiedliche Reaktionen ausgelöst habe.

Gleichzeitig betonte sie: Auf dem Festival sei kein Platz für Diskriminierung – egal ob antisemitisch, rassistisch, sexistisch oder anderweitig menschenverachtend. Das Awareness-Konzept gelte für alle.

Trotzdem bleibt die Kritik laut. Der Antisemitismusbeauftragte von Niedersachsen kritisiert insbesondere Macklemores Aussagen zur Lage in Gaza: Diese seien einseitig und blendeten die Rolle der Hamas völlig aus. Sein Appell: Der Rapper solle ausgeladen werden. Eine Entscheidung dazu hat das Festivalteam bisher noch nicht getroffen.