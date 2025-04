Einer der weiteren Vorwürfe lautet, dass sich die Stiftung zu Beginn des Krieges an einer Kampagne des Westens gegen Russland beteiligt habe. Die Elton John Foundation unterstützt auch in der Ukraine seit mehr als 20 Jahren Partnerorganisationen und hat seit Beginn des Krieges vor drei Jahren über vier Millionen US-Dollar an die Ukraine gespendet.

Bedeutung für die Menschen in Russland

Das Land ist im internationalen Vergleich verhältnismäßig stark vom HIV-Virus betroffen. Schätzungsweise leben dort etwa 1,2 Millionen Menschen mit HIV. In Deutschland sind es etwas unter einhunderttausend. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist der Wert in Russland also knapp sechsmal so hoch wie hier. Auch die Vereinten Nationen warnen vor der aktuellen Entwicklung in Osteuropa und Zentralasien. Weltweit geht die Zahl der Neuinfektionen seit Jahren zurück, aber in dieser Region steigt sie – besonders in Russland. Wenn gefährdete Gruppen wie die LGBTIQ-Community kriminalisiert werden und auch noch NGOs verboten werden, die dieser Gruppe bei der Prävention helfen, dann erschwert das den Kampf gegen Aids erheblich.

PinkPantheress im 19. Jahrhundert

Sängerin PinkPantheress aus Großbritannien hat ihren ersten Solo-Song des Jahres herausgebracht. "Tonight" heißt er und zum Release gibt es auch ein Musikvideo im Stil des 19. Jahrhunderts. PinkPantheress singt in einer königlichen Kulisse aus dem viktorianischen Zeitalter, zwischendurch sind auch moderne Elemente wie Breaking zu sehen. Der neue Song "Tonight" klingt wie gewohnt poppig und tanzbar. Der einzige Unterschied zu älteren Songs: Es ist mit fast drei Minuten der bisher längste Song ihrer Karriere. Normalerweise sind ihre Songs eine bis zwei Minuten lang. In einem TikTok-Video sagt PinkPantheress, dass die Leute sich nach diesem Song nicht mehr beschweren sollen, dass ihre Songs immer so kurz sind.