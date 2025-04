Rund zwei Jahre saß er im Gefängnis. Ursprünglich war er sogar in einem Schauprozess zum Tode verurteilt worden. Im Oktober 2022 wurde Saman Yasin festgenommen; ihm wurde vorgeworfen, eine Waffe bei den Protesten abgefeuert zu haben. Man warf ihm "Feindschaft gegen Gott" vor.

Gegen das Todesurteil legte er Berufung ein – mit Erfolg. Ende Oktober wurde der 26-Jährige auf Kaution freigelassen, das Strafmaß auf fünf Jahre festgesetzt. Doch statt die Strafe anzutreten, floh er über die Berge in den Irak. Im Januar erreichte er schließlich sicher das Exil in Berlin, wo er von einer NGO und einem Politiker unterstützt wird. Jetzt trat Saman Yasin erstmals vor eine Kamera.

Die Szenen, von denen der Musiker spricht, sind verstörend: Folter, eine Scheinhinrichtung. Ihm soll eine Schlinge um den Hals gelegt worden sein, um ein Geständnis zu erzwingen. Ein Stift soll ihm in die Nase gerammt worden sein – tatsächlich wirkt seine Nase im Video stark deformiert.

In Deutschland kann Saman Yasin nun ausführlicher über das Erlebte sprechen. Anfang März sagte er vor einer UN-Menschenrechtskommission in Genf aus. Er gibt zu, mental völlig am Ende zu sein – doch langsam lerne er, damit klarzukommen.