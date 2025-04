Der wichtigste Musikpreis Kanadas, die Junos, war ein Abend der Abrechnungen mit der Politik der Trump-Administration – sie hatte ihren Nachbarn und langjährigen Verbündeten Kanada zuletzt immer wieder verärgert. Donald Trump hatte gesagt: Er könnte sich vorstellen, Kanada zu übernehmen. Dann kamen noch die Strafzölle dazu. Allen voran Moderator und Jazz-Sänger Michael Bublé nutzte seine Eröffnungsrede für eine satte Portion Patriotismus.

“Wir lieben dieses Land. Und wenn du etwas lebst, machst du dich dafür gerade. Das werden wir immer tun.“ Michael Bublé

Das täten die Kanadierinnen und Kanadier, weil sie beeindruckend und furchtlos seien, so der Sänger.

Schelle gegen Musk

Rapper bbno$ bezeichnete Trump-Berater und Milliardär Elon Musk auf der Bühne als " ein Stück Müll" und erntete dafür großen Applaus. Die 79-jährige Countrysängerin Anne Murray sagte, sie habe sich während ihrer gesamten Karriere immer geweigert, in die USA umzuziehen, obwohl der Markt dort viel größer sei. Kanada sei ihr sicherer Hafen, ihr Licht am Ende des Tunnels. Die Sängerin trug ein kanadisches Eishockeytrikot, um zu zeigen, wo sie hingehört. Die angedrohten Übernahmen und die Strafzölle haben in Kanada bei vielen Menschen Ablehnung und Wut ausgelöst und zu einer neuen Welle des Patriotismus geführt. Auch der neue Premierminister Mark Carney hat sein Land auf eine neue Art der Beziehungen zu den USA eingeschworen.

Türkei: Demokratiebewegung ruft zu Boykott von Konzerten auf

Die Proteste in der Türkei gegen die Erdogan-Regierung finden nicht nur auf der Straße statt. Neben den Massenprotesten gibt es auch eine Boykottbewegung gegen regierungsnahe Unternehmen. Und da kommen jetzt auch internationale Artists ins Spiel, die britische Rockband Muse zum Beispiel. Es gibt jede Menge Kommentare unter der Ankündigung von ihrem Konzert in Istanbul: Sie sollen nicht kommen. Sie haben etwas gegen das Unternehmen, das das Muse-Konzert organisiert: DBL Entertainment. Angefangen hat alles mit einem Espresso-Boykott.