Popstars hatten sich schon vergangene Woche zu Wort gemeldet: Allen voran die Rapper. Der in Berlin lebende Ehzel veröffentlichte schon am zweiten Protesttag einen Song und Rapper Fuat ist in Istanbul von Tag 1 an mit unter den Demonstranten. Aber es gibt auch Menschen, die sauer sind, weil sich andere Promis eben nicht melden. Protest und Boykottaufrufe gibt es generell für alle Artists, die sich gerade zurückhalten. Hadise zum Beispiel. Sezen Aksu war lange still, wurde dafür kritisiert, und jetzt hat sie sich doch gemeldet. Und Boykott ist gerade eh das Mittel der Stunde in der Protestbewegung: So wird dazu aufgerufen, Fernsehsender wie das staatliche TRT zu boykottieren, weil sie nicht über die Proteste berichtet haben. Ebenso wird gefordert, einen weiten Bogen um alle Firmen zu machen, die etwas mit dem amtierenden Präsidenten Erdogan zu tun haben.

Am Samstag waren Hunderttausende in Istanbul zu einer friedlichen Demonstration zusammengekommen. Die Organisatoren sprechen von 2.2 Millionen. Sie fordern die Freilassung von Ekrem İmamoğlu, aber auch lautstark den Rücktritt von Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Doechii ist Frau des Jahres für Billboard

Am Samstag wurde der Billboard Women in Music Awards verliehen der wichtigste Musikpreis der USA, der Frauen in der Musikindustrie auszeichnet: Gewonnen hat den Preis Rapper Doechii. Sie ist „Woman of the Year“. Doechii hat den Preis des US-Musikmagazins Billboard am Samstag in Los Angeles entgegengenommen. Bei ihrer Dankesrede hat sie betont, dass solche Events für Frauen leider immer noch notwendig sind: Mangelnde Inklusion und Sexismus seien immer noch ein großes Problem der Musikindustrie.

"Mein Mixtape 'Alligator Bites Never Heal' war ein Ort, den ich erschaffen habe, weil es notwendig war. Einen Ort, an dem ich mich gesehen und gehört fühlen konnte und mit anderen Leuten durch Erfahrungen connecten konnte." Doechii

In ihrer Rede sagte sie, dass sie es nicht glauben kann, wie sich ihre Karriere entwickelt hat, denn vor zwei Jahren habe sie bei Billboard Woman in Music erst den Newcomer-Preis bekommen, und jetzt das. Und tatsächlich; Doechii ist die Musikerin der Stunde. Alleine in diesem Jahr gab’s schon den Grammy für das "beste Rap-Album" und letzte Woche noch einen GLAAD-Award einen Preis für queere Menschen. Dabei hat sie die Bühne genutzt, um die zunehmende Queerfeindlichkeit in den USA zu verurteilen.

Weitere Kategorien

Neo-Soul-Legende Erykah Badu wurde als "Icon" ausgezeichnet. Die südafrikanische Durchstarterin Tyla bekam den "Impact-Preis" als besonders einflussreich. Die mexikanische Sängerin Ángela Aguilar wurde als "Breakthrough Artist" ausgezeichnet. Während ihrer Rede bekam sie Standing Ovations. Sie widmete ihren Preis Frauen mit Migrationsgeschichte. Ángela Aguilar richtete sich auch an junge Frauen und sagte: "Wenn ihr singt und sie euch sagen, dass ihr still sein sollt: Dann singt noch lauter."

Legendäre Nirvana-Gitarre kommt nach London

Habt ihr schon euren nächsten London-Trip geplant? Im Sommer gibt es einen Grund mehr, in die englische Hauptstadt zu reisen – denn eine spannende Ausstellung zeigt erstmals in England die Gitarre von Nirvana-Sänger Kurt Cobain des MTV-Unplugged-Konzerts von 1993. Diesem Konzert und den Original-Exponaten davon wird die Ausstellung „Kurt Cobain Unplugged“ gewidmet.