Urheberrechte: Alice Merton verklagt Kanye West

Alice Merton verklagt Kanye West

Mitte Dezember 2023 spielte West bei einer Vorabpräsentation seines Albums "Vultures" den Song "Gun to my Head", das ein Sample von "Blindside" enthält. Jetzt hat Alice Merton mit ihrem Label Kanye West wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. Das Team von West bemühte sich erst nach der Präsentation darum, das Sample freigeben zu lassen, aber Alice Merton verweigerte das. Laut dem Anwalt möchte sie in keinster Weise mit West verbunden werden.

In der ProSieben Show Late Night Berlin 2024 sagte sie über Kanye West: "Eigentlich muss man erstmal nach den Rechten fragen. Hat er aber nicht gemacht. Der Song kam einfach raus. Er ist kein guter Mensch und ich finde man kann Kunst und Künstler nicht trennen heutzutage."

Kanye West fiel in der Vergangenheit durch rassistische und antisemitische Aussagen auf. In der Klageschrift steht, dass sie direkte Nachfahrin von Überlebenden des Holocaust sei. Auf dem Vultures Album von Kanye West fehlt "Gun to my Head". Kanye-Fans waren empört, weil sie Merton vorwerfen, den Song nicht autorisiert zu haben. Daraufhin erhielt sie Morddrohungen und Beschimpfungen. Alice Merton fordert eine "Wiedergutmachung für die unbefugte kommerzielle Verwertung ihrer Komposition" und mindestens eine Millionen Dollar.

Mark Ronson kündigt Memoiren an

Der mehrfach preisgekrönte Produzent Mark Ronson, der mit großen Namen wie Amy Winehouse und Bruno Mars zusammenarbeitete, schwärmt in "Night People", so der Titel der Memoiren, über New York. Darin erzählt er von seinen Erinnerungen an die Stadt in den 90ern, nachdem er von London aus dorthin gezogen ist. Er fand als Nachteule schnell seinen Weg in das New Yorker Nachtleben. Das Auflegen hier in den 90ern habe alles, was er danach gemacht habe, geprägt und wäre die Grundlage für all seine Arbeiten und Kreativität gewesen. Er nennt diese Zeit in New York eine transformative Periode seines Lebens.

Neuer Song von Kali Uchis – "Sunshine & Rain…"

Schön verträumt, melancholisch und schwebend – wie wir es von Kali Uchis kennen. Der geschmeidige Klang passt perfekt zum hoffnungsvoll romantischen Text: "Sonne und Regen. Die Jahreszeiten verändern sich, und wir brauchen alle eine Person, die die Erde himmlisch erscheinen lässt. Vielleicht bin ich diese Person weil, du diese Person für mich bist." Diesen Monat kündigte sie ihr kommendes Album "Sincerely" an. Es soll am 09. Mai erscheinen.