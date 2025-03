Surfbrettfirma verklagt Lady Gaga

Yaya Bey ist international viel getourt und war an vielen Orten, wo sie der einzige Schwarze Mensch war. Als sie vor Kurzem in Frankreich war, fragte sie sich gefragt, wie es wohl wäre, vor einem Schwarzen Publikum zu spielen. Ihre Familie kommt aus Barbados und ihr Vater hatte mindestens ein Reggae Lied auf seinem Album. Deswegen entschied sie sich, noch tiefer in ihre karibischen Roots und in Soca einzutauchen. Dafür wendete sie sich an den Dancehall Künstler Father Philis. Dadurch entstand"merlot and grigio". Damit möchte sie insbesondere der Schwarzen Community Karibik mehr priorisieren.

Charli XCX im College Film "Overcompensating"

Overcompensating ist der typische chaotische College Film. Jedenfalls sieht der Trailer total danach aus. Es geht um Saufen, Sex, Party. Charli XCX spielt eine Comedy-Variante von sich selbst. Sie wird für einen Auftritt an einer Uni gebucht. Im Trailer sieht man sie in einem Gespräch mit einer Bühnenmanagerin, die ein Headset trägt und versucht das Lächeln zu bewahren, während die Charli XCX sie anpampt: "Glaubst du, ich will in einem verdammten College meinen Hit Boom Clap spielen?" Die Bühnenmangerin hat sie anscheinend gefragt, ob sie diesen poppigen Song spielen kann.