Oasis-Tour: Kritik wegen überteuerter Tickets

Karten für Oasis: Ticketmaster unter Verdacht

Ticketmaster verkaufte für die Oasis Tour über 900.000 Tickets. Die britische Aufsichtsbehörde für Wettbewerb und Märkte (CMA) vermutet, dass Ticketmaster gegen das Verbraucherschutzrecht verstoßen habe. Es geht unter anderem um bestimmte Sitzplätze, die als "Platinsitze" bezeichnet wurden und für das fast zweieinhalbfache des Preises von Standardtickets verkauft worden wären - 350 statt 150 Pfund. Es soll zudem nicht erklärt worden sein, dass die Plätze keine zusätzlichen Vorteile hatten und sich oft im selben Bereich des Stadions befanden wie Standardtickets.

Viele Fans sollen lange Zeit in Online-Warteschlangen gewartet haben, ohne zu wissen, dass sie viel höhere Preise zahlen würden, als sie erwartet hatten. Fans hätten der Aufsichtsbehörde berichten, dass sie den Eindruck gehabt hätten, dass Ticketmaster während dem Oasis-Kartenverkauf ein algorithmisches Preismodell verwendet hätte, was als dynamische Preisgestaltung bezeichnet wird. Dabei werden Preise in Echtzeit an die Nachfrage angepasst. Dafür gibt es aber keine Beweise. Ticketmaster hat auf die Vorwürfe reagiert. Das Unternehmen wolle transparent und verbraucherfreundlich sein. Deswegen würde sie gerne mit der Aufsichtsbehörde daran arbeiten.

Gracie Award für "Megan Thee Stallion: In Her Words"

Bei den Gracie Awards jährlich mehrere Medien ausgezeichnet, die die Stimmen, Geschichten und Leistungen von Frauen erzählen. Es ist ein US-Preis der Allianz für Frauen in Medien Diesmal geht er u.a. an die Doku "Megan Thee Stallion: In Her Words". In der Doku geht es um ihren Aufstieg zum Weltstar und ihre Tiefpunkte, die besonders 2020 waren. In dem Jahr starb ihre Mutter und der kanadische Sänger und Rapper Tory Lanez schoss ihr nach einem Streit in den Fuß.