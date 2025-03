"Grand Soleil": Damsos Hymne an "Liebe, Hoffnung, Verständnis"

180 000 Menschen sind in Frankreich heute HIV-positiv. Die Erlöse vom Song Grand Soleil fließen direkt in die Arbeit der französischen Aidshilfe-Organisation Sidaction. Es ist also auch ein charitativer Song.

Neues Album "Yarin Yoksa" von Derya Yildirim & Grup Şimşek

Die Hamburger Sängerin und Bağlama-Spielerin Derya Yildirim steht seit zehn Jahren mit ihrer Grup iŞimşek eine moderne Version des anatolischen Psyche-Folk der 70er. Auf dem vierten Album "Yarin Yoksa" spiegelt die Band erstmals aktuelle Themen einer Welt multipler Krisen: Gendergerechtigkeit, Selbstwirksamkeit, Einsamkeit,und auch die kriegerischen Konflikte werden tthematisiert. Und darum der Titel "Yarin Yoksa"- übersetzt "Was, wenn es kein Morgen gibt“ . Derya sagt: Aus gemeinsamer Trauer entsteht Empowerment und Kraft. Sie will auf dem Album explizit ihre Generation ansprechen.

"Also die Identität macht viel aus in meiner Musik. Ich singe auf Türkisch und spiele ein Instrument, das eigentlich seine Wurzeln in Anatolien hat. Aber ich möchte für etwas ganz Neues stehen. wer ich bin und wer diese Menschen in meiner Generation sind. Ich möchte für eine neue Sprache stehen, um die Welt zu erreichen."

Es gibt auch musikalisch eine spannende Weiterentwicklung: Das neue Album ist im legendären Diamond-Mines-Studio von Leon Michels in New York entstanden. Klingt viel satter und souliger.

Record-Release-Konzert in der vollen Elbphilharmonie

Ein sagenhaftes Konzert, knapp 2000 Menschen. Derya sagte da: Türkische Folk-Musik gehört seit Jahrzehnten zu Deutschland – wurde hier kaum zur Kenntnis genommen: Seit heute habe sie Wurzeln geschlagen auf der Nordseite der Elbe, was symbolisch für die etablierte Hochkultur steht. Die Band hat in einer fast andächtigen Atmosphäre ihre neue Platte vorgestellt. Holte das elfköpfige Streicher-Ensemble Resonanz auf die Bühne – die haben sie mit tollen Arrangements unterstützt. Sie bedankte sich mehrmals rührend bei ihrem Publikum. sagte, dass ihre Reise in der Hansestadt angefangen habe. Derya Yildirim ist nach zehn Jahren harter Arbeit auf einem ganz anderen Level angekommen.