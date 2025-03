Es geht los mit der Geburt des Dancehall in den Siebzigerjahren. Und da haben halt die einzelnen Veranstalter und DJs ihren ganz eigenen Style entwickelt – sie haben eher collageartig gearbeitet: mit den wichtigsten Infos: Name, Ort, Eintritt etc. Aber eben damals schon mit ihrer eigenen Schrift und möglichst opulenten Künstlernamen wie "The Emperor", "the Sound-Killer" oder "Body Guard". Und dann gab's die Profis: richtige Künstler, die diese Poster von Hand gemalt haben. Einer der bekanntesten ist Denzil Narr.

Der Einfluss von Dancehall ist ja bis heute im HipHop oder in der Rave-Kultur spürbar. Und ab den Siebzigern gab es in London, New York, aber auch in Tokio die ersten Soundsystems und mit ihnen auch diese Ästhetik – natürlich jeweils mit einem eigenen lokalen Kolorit. Dazu gibt es auch ein Kapitel Spannend ist auch, dass internationale Sammler mit Kommentaren zu Wort kommen. Das Buchcover selbst ist auch von der jamaikanischen Plakatkünstlerin Nurse Signs entworfenworden.