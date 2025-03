Traurige Nachricht aus der Global-Pop-Welt: Der US-Sänger Roy Ayers ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Ayers war ein Pionier des Jazzfunk, ein talentierter Vibraphonspieler und auch Komponist. Er wird oft als "Godfather of Neo-Soul" bezeichnet. In einer Musikerfamilie in Los Angeles geboren, kam er schon früh mit der Musik in Kontakt. Als er fünf Jahre alt war, besuchte er mit seinen Eltern ein Konzert. Dort tanzte er so leidenschaftlich Boogie, dass der Vibraphonist ihm sein erstes Paar Schlägel schenkte – der Beginn seiner Karriere.

Ayers nahm Klavierunterricht, sang im Kirchenchor und studierte später fortgeschrittene Musiktheorie. Anfang der 60er-Jahre gab er sein Plattendebüt mit dem Saxophonisten Curtis Amy und bekam seinen ersten Plattenvertrag. Zehn Jahre später, Anfang der 70er, gründete er die Band "Roy Ayers Ubiquity", mit der er Funk-Grooves, gefühlvolle Bläser, Gesang und Jazz-Improvisationen vermischte. 1976 landete er mit "Everybody Loves the Sunshine" seinen größten Hit.

Seine Musik hat viele Künstler inspiriert. Allein "Everybody Loves the Sunshine" wurde über 100 Mal gesampelt oder von anderen Künstlern gecovert – darunter der Rhythm-and-Blues-Musiker D'Angelo, der englische Singer-Songwriter Jamie Cullum und der Jazz-Pianist Robert Glasper. Ayers inspirierte nicht nur Musiker wie die US-Soul-Sängerin Erykah Badu, sondern arbeitete auch mit Generationen von R&B- und Hip-Hop-Größen wie Alicia Keys, The Roots und Tyler, The Creator zusammen – ebenso mit Afrobeat-Pionier Fela Kuti.

"Es hat einfach einen Roy-Ayers-Sound. Es gibt nichts, was man beschreiben könnte. Es ist einfach Roy Ayers." Pianist Robert Glasper über Roy Ayers in einem Interview

Regisseur äußert sich zur Prince-Doku-Absage

Eigentlich hatten wir uns auf eine Doku über Prince gefreut, doch die Netflix-Serie wurde gecancelt. Nun hat sich erstmals der Regisseur des Films dazu geäußert. Ezra Edelman, bekannt durch die Doku "OJ: Made in America" (2016), für die er einen Oscar gewann, schilderte seine Sicht der Dinge in einem Podcast und bezeichnete die Absage als "Witz".

Die Prince-Nachlassverwaltung hatte ihm "dramatische" sachliche Ungenauigkeiten und eine "sensationalisierte" Darstellung der Ereignisse vorgeworfen.

"Sie haben Angst vor seiner Menschlichkeit. Der Anwalt sagte im Wesentlichen, er glaube, dass dies Prince über Generationen hinweg schaden würde. Die Darstellung von Prince in diesem Film könnte junge Zuschauer und Fans davon abhalten, Prince zu lieben. Sie würden abgeschreckt werden." Ezra Edelman

Edelman wollte nicht nur die schönen, sondern auch die weniger schillernden Seiten von Prince zeigen. " Die Leute hatten Probleme damit, wie Prince andere behandelte – er war emotional missbräuchlich, er war körperlich missbräuchlich ", sagte er. Er erklärte, dass ihm die Vertreter von Prince eine 17-seitige Liste mit redaktionellen Änderungen zuschickten, die ihn daran hinderten, die Geschichte so zu erzählen, wie er es wollte.

"Glauben Sie, ich hätte irgendein Interesse daran, einen Film herauszubringen, der sachlich falsch ist?" Ezra Edelman über die gewünschten Änderungen

Eigentlich war eine neunteilige Serie über Prince Leben geplant. Nun haben Netflix und die Prince-Nachlassverwaltung jedoch eine Vereinbarung getroffen, eine neue Dokumentation mit exklusiven Inhalten aus Prince Archiv zu produzieren.

Mehdi Yarrahi mit Peitschenhiebe bestraft

Im Iran ist der Musiker Mehdi Yarrahi mit 74 Peitschenhieben bestraft worden – wegen seines regimekritischen Songs "Roosarito", was "dein Kopftuch" bedeutet. Yarrahi veröffentlichte das Lied im August 2023 zum Jahrestag der Tötung von Jina Mahsa Amini.