Da müssen sich die Jungs von BTS gewundert haben. Immer wenn K-Pop-Stars in ein Flugzeug gestiegen sind, haben dort schon ihre Fans auf sie gewartet. Das hatte einen Grund: Ein Fluglinienmitarbeiter hatte ihre Reisedaten verkauft.

Die Cyberkriminalitäts-Einheit der Polizei in Seoul hat jetzt eine Person aus Hongkong festgenommen – einen Mitarbeiter einer Fluggesellschaft. Mit dieser Airline sind wohl viele K-Pop-Stars geflogen. Diesem Mitarbeiter wird vorgeworfen, illegal auf Hunderte von Flugdaten von K-Pop-Künstlern zugegriffen zu haben.

Er soll angeblich von den Informationen über mehrere Stars – darunter BTS – profitiert haben. Er soll die Infos der Künstler an Stalker verkauft und damit umgerechnet etwa 6.600 Euro verdient haben. Diejenigen, die die illegalen Flugdaten gekauft haben – also die Stalker –, sollen diese in den letzten Jahren dazu genutzt haben, dieselben Flüge wie die Künstler zu buchen, Sitzplätze oder Essensauswahlen der Künstler zu ändern.

Das Label HYBE, das Artists wie BTS oder SEVENTEEN unter Vertrag hat, hat ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es, "[ ...],dass sie gegenüber der kriminellen Aktivität der Kommerzialisierung und des Handels mit persönlichen Daten von Künstlern eine Null-Toleranz-Haltung verfolgen und die Verantwortlichen im vollen möglichen Umfang zur Rechenschaft ziehen ."

In der Vergangenheit konnten K-Pop-Managementfirmen erfolgreich diejenigen identifizieren und gegen sie vorgehen, die diese privaten Daten gekauft hatten. Jetzt hat aber die Verhaftung eines Verkäufers dazu beigetragen, die Lieferkette noch weiter zu unterbrechen.

Das İÇ İÇE Festival steht vor dem Aus

Nach Kürzungen im Kulturbereich ist jetzt auch das Festival für neue anatolische Musik, "İÇ İÇE", in Gefahr. Die Veranstalter haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um die Kürzungen im Kulturbereich in Berlin auszugleichen.

Vor fünf Jahren wurde dieses neue Musikevent ins Leben gerufen – mit dem Ziel, neue anatolische Sounds zu feiern. Der Name "İÇ İÇE" ist türkisch und steht für "miteinander verwoben".

Dabei sollen Genre-Grenzen überwunden und verschiedene Communitys zusammengebracht werden. Beim Festival sind zum Beispiel Acts wie Ebow, Cashmiri oder Aze aufgetreten. Das Festival findet nicht nur in Berlin statt – über das Jahr hinweg gibt es auch Veranstaltungen in anderen Städten, zum Beispiel in Köln.

Veranstalterin Melissa Kolukisagil sagt, dass sie bislang aus ganz unterschiedlichen Fördertöpfen Geld erhalten haben: " Angefangen beim Musicboard, was in Berlin Landesgelder sind, bis zu Bundesgeldern vom Hauptstadtkulturfonds, die uns zuletzt einen sehr hohen fünfstelligen Betrag ermöglicht haben. Und das hat dieses Jahr nicht mehr funktioniert. Wir hatten ganz viele Hintergrundgespräche, in denen wir immer wieder gehört haben: Man kennt unsere Arbeit, man kennt uns, man schätzt uns, aber man kann uns dieses Jahr nicht helfen. "

Ähnlich wie dem İÇ İÇE Festival geht es übrigens auch anderen Festivals: Das Musikfestival in Braunschweig steht vor dem Aus. Das Melt Festival musste letztes Jahr wegen der Inflation aufgeben. Das Hip-Hop-Festival Heimatland in Leutkirch hatte ebenfalls einen finanziellen Engpass, soll aber dieses Jahr wieder stattfinden.