Wenn eine Schwangerschaft so ende, liege das daran, dass der Körper unglaublich intelligent und widerstandsfähig sei, schreibt Sevdaliza. Für diese ehrlichen Worte bekommt sie viel Zuspruch in den Kommentarspalten, auch von ihrer schwedischen Musikerkollegin Lykke Li. Sevdaliza befindet sich immer noch auf dem Weg der Genesung, sie sagt aber auch, dass es ihr hilft, aktiv zu sein und an neuer Musik zu arbeiten. Dementsprechend hoffnungsvoll beschließt sie ihren Post: Neue Musik soll schneller kommen, als man erwartet!

Disco-Soul-Sängerin Gwen McCrae ist verstorben

Es ist eine traurige Woche für den US-Soul. Am Montag starb Roberta Flack, Sängerin von "Killing Me Softly". Jetzt wurde bekannt, dass bereits am Freitag Gwen McCrae verstorben ist. Die Disco-Soul-Sängerin verschied nach langer schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren im Kreis ihrer Lieben in ihrer Heimatstadt Penscacola in Florida. Vielen Menschen gerade in Deutschland ist sie bekannt durch den Song "Get Up" von DJ Thomilla feat. Afrob. Kern des Songs ist ein Sample von "Funky Sensation" von Gwen McCrae – im Original auch schon ein unzerstörbarer Party-Track.

Weltweit erlangte sie späte Berühmtheit durch den Avicii-Song "My Feelings for You" – gesamplet aus ihrem "All This Love That I’m Giving". Auch andere große Namen wie Madlib, Lady Gaga, Cypress Hill oder Disclosure haben Gwen McCrae gesamplet. Angefangen hat Gwen McCrae schon als Teenagerin, in den späten 50er frühen 60er Jahren hat sie in Soul-Bands in Bars und Clubs in Florida gesungen. Damals noch als Gwen Mosley. Dann hat sie den Matrosen George McCrae kennengelernt, beide haben innerhalb einer Woche geheiratet und blieben bis Mitte der 70er verheiratet.

Beide zusammen und auch jeweils solo wurden zu Aushängeschildern bei TK Records. Das Label ist Urheber eines Sounds, den man heute Miami Soul nennt. Diese Art Disco-Soul, häufig mit Drum Machine wurde durch LC & The Sunshine Band weltberühmt und durch Drake und seinen Welthit "Hotline Bling" vor ein paar Jahren wiederbelebt, er verwendete ein Sample des TK-Records-Künstlers Timmy Thomas. Auch wenn Plattendigger die alten Hits von Gwen McCrae seit spätestens den 90ern lieben – besonders erfolgreich war sie damit in den 70er Jahren nicht. Anders als ihr Mann, der ihr den Welthit "Rock Your Baby", geschrieben von KC & The Sunshine Band, vor der Nase wegschnappte, den sollte eigentlich sie singen.

Nach dem Ende der Disco-Zeit und dem schlimmen Ende ihrer Ehe – Gwen warf George McCrae häusliche Gewalt vor – versuchte sie einen Neustart, widmete sich ab Mitte der 80er stärker ihrem christlichen Glauben, veröffentlichte Soul und Gospel-Alben, die aber wenig beachtet wurden. 2006 nahm sie Klassiker aus der TK Records noch einmal neu auf. Zu ihrem Tod haben Disclosure gepostet: "Rest in Peace the Great Gwen McCrae."