Roberta Flack ist verstorben

Sie war eine der größten Stimmen des US-Soul. Nun ist Roberta Flack im Alter von 88 Jahren verstorben. Für immer bleibt ihre Hymne "Killing Me Softly". Der Song aus dem Jahr 1973 begeistert bis heute mehrere Generationen von Musikfans – sei es in ihrer Version oder durch das Cover der Fugees aus den 90er Jahren, das Roberta Flack erneut späte Berühmtheit verschaffte. In den vergangenen Jahren war es, was die ganz große Öffentlichkeit anging, stiller um sie geworden. Roberta Flack widmete sich dem Musikunterricht, insbesondere der Förderung sozial benachteiligter Kinder. Gestern (24.02.25) ist sie im Kreis ihrer Familie in New York verstorben. Die Sängerin litt seit einigen Jahren an ALS .

Roberta Flack feierte ihre größten Erfolge in den 70er Jahren. Zunächst gelang ihr der Durchbruch mit "The First Time I Ever Saw Your Face" – einem Song aus dem Soundtrack eines Clint-Eastwood-Films –, später mit "Killing Me Softly", das ein Cover eines Folk-Songs war. Darin lag eine ihrer Stärken: Sie konnte selbst komponieren und machte sich zugleich Songs von anderen zu eigen. Roberta Flack war kein gewöhnlicher Soul-Pop-Star, der einfach nur Songs sang. Nicht nur, dass sie komponieren konnte – sie ließ sich auch nie verbiegen. Zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung Ende der 60er Jahre trug sie stolz ihren Afro, stand an der Seite schwarzer Aktivisten und Aktivistinnen und unterstützte unter anderem den Politiker Jesse Jackson. Vielleicht auch deshalb gelang ihr der große Erfolg erst, als sie über 30 war. Aber: Gute Musik setzt sich eben durch.

Wegen ihrer Musik, aber auch wegen ihrer Haltung wird Roberta Flack weiterhin gefeiert. In den sozialen Medien verabschieden sich heute einige Stars von ihr. So äußern sich beispielsweise die Soul-Sängerinnen Jennifer Hudson und Kelly Rowland, die beide darüber schreiben, wie traurig sie sind und dass ihre Herzen leiden. Hip-Hop-Star Questlove von The Roots schreibt: "Rest in Melody", sein Kollege Tyler, the Creator: "Gute Reise, Roberta". Und Flea von den Red Hot Chili Peppers kommentiert: "Roberta Forever!"