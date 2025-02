A$AP Rocky freigesprochen

Im Prozess wegen mutmaßlicher Körperverletzung gegen US-Rapper A$AP Rocky gibt es nun ein Urteil. A$AP Rocky wurde freigesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, einen ehemaligen Freund und Rap-Kollegen angeschossen zu haben. Das Urteil wurde im Gericht in L. A. gesprochen. Die Jury, also die Geschworenen, haben Rakim Mayers, so heißt A$AP Rocky mit bürgerlichem Namen, für nicht schuldig befunden. Bei ihm, seinem Team und Angehörigen brach unmittelbar mit der Urteilsverkündung großer Jubel aus. Videos der emotionalen Szene gehen gerade durchs Netz. Auch seine Partnerin Rihanna war dabei. Sie war mehrmals bei Prozesstagen vor Ort. Das Verfahren vor Gericht lief seit Ende Januar.

Dabei ging es um einen Streit zwischen A$AP Rocky und seinem ehemaligen Freund und Kollegen A$AP Relli 2021 in Hollywood in Los Angeles. A$AP Relli hatte ausgesagt, A$AP Rocky hätte damals mit einer Waffe auf ihn geschossen und ihn an der Hand verletzt. Es gab auch Videoaufnahmen von dem Streit. A$AP Rocky und sein Anwaltsteam argumentierten, die Waffe sei nicht echt gewesen, sondern eine Requisitenwaffe. A$AP Rocky hätten bei einer Verurteilung im schlimmsten Fall bis zu 24 Jahre Haft drohen können. A$AP Rocky sprach nach dem Freispruch vor dem Gerichtsgebäude vor der Öffentlichkeit, zeigte sich erleichtert und dankte Gott und der Jury. Auch Rihanna hat in einer Instagram-Story mit wenigen Worten Gott gedankt. Sie und der Rapper sind seit mehreren Jahren miteinander liiert und haben zwei gemeinsame Kinder.

Fünf Jahre nach Hanau: Artists gedenken der Ermordeten

Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov und Mercedes Kierpacz - das sind die neun Menschen mit Migrationsgeschichte, die bei dem Anschlag heute (19. Februar) vor fünf Jahren in Hanau von einem Rassisten ermordet wurden. Gerade heute wird an sie erinnert. Auch einige Artists erinnern an die Todesopfer und machen auf den Tag aufmerksam.