Weitere Namen sollen folgen. Dass Drake an jedem Abend auftreten soll, ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Bei offensichtlichen Drake-Fans kommt das natürlich sehr gut an. Viele Kommentare unter der Ankündigung feiern auch die Gäste, wie z. B. Burna Boy. Dass die auch eigene Headliner sein könnten, schreiben ebenfalls einige. Es gibt auch kritische Stimmen, warum denn bei einem Hip-Hop-Festival im UK kein UK-Artist im ersten Line-up ist, wie zum Beispiel Musiker Megaman von der UK-Garage/Hip-Hop-Gruppe So Solid Crew im BBC-Interview sagt. Beim Festival-Samstag steht lediglich: "Drake & The Mandem". "Mandem" kommt aus dem jamaikanischen Patois und ist gerade im UK-Slang für "Kerle/Kumpels". Dahinter vermuten einige etwa britische Rapper wie möglicherweise Central Cee oder Dave, die auch schon mit Drake zusammengearbeitet haben. Während Drake und seine Gäste beim Festival sind, tourt Kendrick Lamar übrigens gerade durchs UK. Das lässt natürlich auch wieder Raum für Interpretationen rund um den Beef der beiden, aus dem bislang Kendrick Lamar mit seinem mehrfach mit einem Grammy ausgezeichneten Disstrack "Not Like Us" als "Sieger" hervorgeht.

Brian Molko von Placebo könnte Verfahren in Italien drohen

Im Fall um Brian Molko, den Sänger der britischen Band Placebo, und die italienische Justiz gibt es offenbar Neuigkeiten. Bei einem Auftritt der Band im Sommer 2023 in Turin soll Sänger Brian Molko die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni der rechtsextremen Partei „Fratelli d‘Italia“ beleidigt haben. Mehr als anderthalb Jahre später soll es bald wohl vor Gericht gehen können. Laut italienischen Medienberichten soll das italienische Justizministerium einem möglichen Verfahren jetzt grünes Licht gegeben haben. Das soll es demnach nämlich gebraucht haben, denn Brian Molko wird vorgeworfen die Italienische Republik, worunter auch die Regierung fallen soll, beleidigt zu haben. Die rechte Regierung um Giorga Meloni ist seit Oktober 2022 im Amt. Internet-Videos vom Konzert im Sommer 2023 sollen Brian Molko zeigen, wie er auf Italienisch Meloni als "Stück Scheiße", "Faschistin" und "Rassistin" bezeichnet. Bereits damals gab es die Klage und der Fall machte international Schlagzeilen.

Laut Medienberichten könnte im Fall eines Verfahrens mit anschließendem Urteil eine Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro drohen. Finanziell dürfte das vermutlich nicht wehtun, wäre aber wohl ein weiteres Zeichen mit Signalwirkung. 2023 sorgte das Urteil gegen den italienischen Schriftsteller und Journalisten Roberto Saviano für Schlagzeilen. Er war wegen Beleidigung Melonis zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verurteilt worden. Verschiedene Organisationen kritisieren zunehmende Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit in Italien. Es gab auch schon länger Forderungen, die Diffamierungsgesetze in Italien zu reformieren. Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ kritisierte wiederum etwa eine geplante Reform der aktuellen Regierung, die vorsehe, die Gesetze sogar zu verschärfen.

Seltener Auftritt von D’Angelo bei Festival von The Roots geplant

Die US-Hip-Hop-Gruppe The Roots veranstaltet regelmäßig im Sommer Fairmount Parc in Philadelphia ein Festival, das sie "Roots Picnic" nennt. Nun wurde das diesjährige Line-up bekanntgegeben und kommt mit einer Überraschung um die Ecke. Denn zusammen mit The Roots, vielen auch bekannt als Haus-Band der "Tonight"-Show mit Host Jimmy Fallon, soll R&B-Größe D’Angelo auftreten. D’Angelo wurde ab den 90ern mit seinen gefühlvollen und smoothen Songs zu einem der Musiker, die auch viele heutige Artists als Inspirationsquelle sehen. Sein letzter Auftritt war die Performance eines einzigen Songs 2022. Ein komplettes Set liegt rund neun Jahre zurück. Sein letztes Album „Black Messiah“ ist von 2015. D’Angelo und Questlove sind gut befreundet und es scheint, als könnte er D’Angelo überredet haben, mit seiner Band zusammen aufzutreten. Unter der Line-up-Ankündigung bei Instagram zum Beispiel zeigen sich viele gerade sehr begeistert von der News.