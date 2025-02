Nominierungen für Preis für Popkultur 2025 veröffentlicht

Seit 2016 verleiht der "Verein zur Förderung der Popkultur e.V." den Preis für Popkultur. In insgesamt elf verschiedenen Kategorien werden beispielsweise bestimmte in Deutschland lebende Artists für ihren popkulturellen Beitrag ausgezeichnet. Dabei sollen laut eigenen Angaben nicht Charts und Verkaufszahlen im Mittelpunkt stehen, sondern Kreativität, Haltung und Innovation.

Am Donnerstagabend (13.02.) wurden in Berlin die Nominierungen bekannt gegeben.

Zu den Nominierten gehört unter anderem die Rapperin Ebow, die mit ihrem Song "Free." in der Kategorie "Lieblingssong" nominiert ist. Neben ihr treten in dieser Kategorie auch das Rap-Trio K.I.Z., Singer-Songwriter Paul Wetz, Singer-Songwriterin Soffie sowie Shirin David mit ihrem kontroversen Song "Bauch Beine Po" an.

In der Kategorie "Lieblingskünstler:in" ist unter anderem der Berliner Rapper Apsilon nominiert, der im vergangenen Jahr sein vielfach gelobtes Debütalbum "Haut wie Pelz" veröffentlicht hat. Neben ihm findet sich auch Schauspielerin und Musikerin Paula Hartmann in dieser Kategorie wieder. Ihr gefeiertes Album "kleine feuer" aus dem Jahr 2024 ist zudem als "Lieblingsalbum" nominiert. Insgesamt wurde sie in drei Kategorien berücksichtigt.

Doch der Preis für Popkultur zeichnet nicht nur Musik aus, denn Popkultur ist mehr. In der Kategorie "Lieblingspodcast" sind unter anderem "G Spot" mit Stefanie Giesinger sowie "BBQ – Der BlackBrownQueere Podcast" von COSMO nominiert. Die Kategorien "Gelebte Popkultur" und "Bewegendste Geschichte" würdigen zudem Festivals, Dokumentationen oder Interviews.

Für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement wurde beispielsweise die Initiative Keychange nominiert, die sich für Gender-Parität in der Musikindustrie einsetzt – ein Anliegen, dem sich auch COSMO angeschlossen hat.

Über die finalen Preisträger:innen entscheidet nun eine Fachjury mit Vertreter:innen aus verschiedenen Bereichen der Musikbranche. Verliehen werden die Preise am 23. April in Düsseldorf im Rahmen der Eröffnung der c/o pop in Köln.