SZA und Kendrick Lamar bald in Deutschland

Die vier neuen Tracks waren bisher unveröffentlicht - laut SZA handelt es sich um "technische Updates" älterer Songs, die als Einzelstücke im Internet kursierten. Mit dabei ist "Joni", eine Ballade mit Singer-Songwriter Jon Tolliver, und "Take You Down" - ein Song, den wir gerade im Hintergrund hören: Der typische SZA-Mix aus gefühlvollen Soul- und R'n'B-Gesangsflächen kombiniert mit Spoken-Word-Rap. Dazu ein leicht versetzter Drumbeat und gezupfte Gitarren - Musik zum Wegträumen.