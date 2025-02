"Fire Aid" heißt die Veranstaltung, der Name entstand in Anlehnung an die berühmten Benefiz-Konzerte "Live Aid" in den 80ern. Bei "Fire Aid" werden Spenden gesammelt für die Opfer der Brände in Kalifornien. Also für etwas, das viele der Stars, die heute Abend auftreten, vor Ort miterlebt haben oder wovon sie sogar betroffen sind. Billie Eilish und die Red Hot Chili Peppers sind zwei der bekanntesten Acts aus L.A. überhaupt und Anderson .Paaks Kollege, Hip-Hop-Produzent und Sampling-Meister Madlib, ist seine ganze Plattensammlung abgebrannt – also praktisch seine Instrumente. Die Brände Anfang Januar hatten u. a. die Küstenstadt und Surfer-Hochburg Pacific Palisades fast komplett ausgelöscht. Es ist seit Wochen das dominierende Thema in den US-Medien. "Fire Aid" ist nun ein echter Spendenmarathon, man konnte live spenden, während man sich die Übertragung der Konzerte anschaute.