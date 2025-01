Clubs in Serbien unterstützen Massenproteste

In Serbien gibt es gerade massive Proteste gegen die Regierung. Zehntausende sind auf der Straße, halten das Handy in die Höhe für ein Lichtermeer der Solidarität. Unterstützung bekommen die Demonstranten auch aus der serbischen Clubszene. Die Clubs bleiben größtenteils geschlossen. Das ist ein Zeichen der Solidarität, das die serbische Clubszene für die massiven Studentenproteste setzt. Die Studierenden fordern den Rücktritt der Regierung, wegen des autoritären Regierungsstils von Präsident Aleksandar Vucic und weil sie ihrer Meinung nach für das große Problem des Landes verantwortlich ist: die Korruption. Landesweit bekannte Clubs wie Drugstore, Klub 20/44 oder Karmacoma in der Hauptstadt Belgrad bleiben geschlossen. Auch die Macher des international bekannten Exit Festivals in Novi Sad sprachen den Studierenden ihre Solidarität aus und sind mitmarschiert bei den Demonstrationen. In einem langen Post haben sie außerdem dem Ablauf der Ereignisse dokumentiert.