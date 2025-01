Kritik an britischen Urheberrechtsplänen

Die britische Regierung plant eine Überarbeitung der Urheberrechtsgesetze, die für Musiker erhebliche Konsequenzen haben könnte. Zwei der größten Popstars Großbritanniens, Elton John und Paul McCartney, haben sich öffentlich dagegen ausgesprochen.

Der Gesetzesvorschlag würde bedeuten, dass Künstler nicht mehr aktiv zustimmen müssten, wenn KI-Unternehmen ihre Werke für das Training von Modellen nutzen möchten. Stattdessen könnten urheberrechtlich geschützte Songs automatisch verwendet werden – es sei denn, die Künstler legen ausdrücklich Widerspruch ein. Sowohl Elton John als auch Paul McCartney warnen davor, dass diese Regelung dazu führen könnte, dass Künstler die Kontrolle über ihre Arbeit verlieren.

Paul McCartney erklärte gegenüber der BBC, dass die geplanten Änderungen die britische Kreativindustrie erheblich schwächen könnten. Zwar haben Musiker wie er und Elton John finanziell ausgesorgt, doch die neuen Regelungen könnten vor allem Nachwuchskünstler hart treffen. Sein Appell an die Regierung: "Wir sind das Volk, Sie sind die Regierung! Sie sollten uns beschützen."

"Es gibt junge Männer und Frauen, die wunderschöne Songs schreiben, und sie besitzen diese Songs dann nicht mehr. Jeder, der will, kann sie einfach kopieren." Paul McCartney

Interessanterweise hat McCartney selbst KI-Technologie genutzt. Vor zwei Jahren nahm er zusammen mit Ringo Starr den Song "Now And Then" neu auf, indem sie mithilfe von KI John Lennons Gesang aus einem Home-Demo von 1977 isolierten. Dennoch betont McCartney, dass diese neue Gesetzgebung die Existenzgrundlage vieler junger Künstler bedrohe.

Auch Elton John äußerte sich besorgt und wies darauf hin, dass es für aufstrebende Künstler ohnehin schon schwer sei, sich finanziell über Wasser zu halten. Wenn die geplanten Änderungen Realität würden, könnten die Einnahmen vieler Musiker weiter schrumpfen, was ihre Karrierechancen noch mehr gefährden würde.

Charli XCX dreht eigenen Film

Das Jahr 2025 wird offenbar gut für die britische Elektro-Pop-Sängerin Charli XCX. Neben ihrer Musik wird sie auch in mehreren Filmprojekten zu sehen sein. Charli XCX hat eine Produktionsfirma gegründet und wird zum ersten Mal als Produzentin einen Film drehen. Der Titel des Films wird "The Moment" sein, und in diesem spielt die 32-Jährige auch die Hauptrolle. Der Soundtrack wird selbstverständlich von ihrem Produzenten stammen. Die Details zum Film sind jedoch weiterhin geheim.

Laut Berichten wird "The Moment" vom schottischen Modefotografen Aidan Zamiri gedreht, der bisher hauptsächlich Musikvideos inszeniert hat.

Doch das ist nicht alles: Charli XCX hat noch weitere Pläne in diesem Jahr. Zunächst führt sie mit fünf Nominierungen die Liste der Brit-Awards an, darunter in den Kategorien "Song des Jahres" und "Album des Jahres". Die wichtigsten Musikpreise in Großbritannien werden am 1. März verliehen.

Außerdem ist Charli XCX in weiteren Filmprojekten zu sehen. Sie dreht derzeit den Folk-Fantasy-Film "100 Nights of Hero" und hat Rollen in anderen kommenden Filmen, darunter ein Remake des Horrorfilms "Faces of Death", die Komödie "Sacrifice" und das Drama "Erupcja", für das sie vergangenen Sommer in Polen gedreht hat.