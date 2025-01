A$AP Rocky vor Gericht

US-Rapstar A$AP Rocky könnte für eine lange Zeit ins Gefängnis kommen. Am Freitag (24.01.25) stand er vor Gericht. Dem Rapper wird vorgeworfen, auf einen ehemaligen Freund geschossen zu haben. Der Vorfall ereignete sich 2021 auf einem Parkplatz in Los Angeles.

Der Musiker und sein damaliger Freund waren Mitglieder des Rapkollektivs "A$AP Mob". Sie kennen sich schon lange, seit ihrer gemeinsamen Schulzeit in New York. Doch offenbar geriet die freundschaftliche Beziehung durch A$AP Rockys großen Erfolg ins Wanken. Im November 2021 trafen sie sich auf einem Parkplatz in der Nähe eines Hollywood-Hotels, um ihre Differenzen zu klären. Dabei soll es jedoch zu einem Streit gekommen sein.

Es gibt Berichten zufolge Videoaufnahmen, die Teile dieses Streits zeigen. In einem Clip sieht man eine Konfrontation zwischen zwei Männern, während zwei weitere versuchen, einzugreifen. Man sieht, wie A$AP Rocky eine Waffe zieht, jedoch nicht schießt. Zusätzliches Filmmaterial von später in dieser Nacht zeigt zwei Schüsse während eines Handgemenges, bei dem das Opfer – ein ehemaliger Freund – am Knöchel getroffen und verletzt wurde.

A$AP Rockys Verteidiger erklärte, die Waffe sei eine Requisitenpistole gewesen, mit der keine scharfe Munition abgefeuert werden könne. Der Prozess soll voraussichtlich etwa drei Wochen dauern. Im schlimmsten Fall drohen A$AP Rocky bis zu 24 Jahre Haft – ein schwerer Schlag für den 36-jährigen Musiker.

Am kommenden Sonntag (02.02.25) wird er jedoch noch bei den Grammys anwesend sein, wo er für das beste Video nominiert ist. Im Sommer spielt er zudem in einem Spike-Lee-Film an der Seite von Denzel Washington. Auch in der Modebranche ist er aktiv und arbeitet mit Dior zusammen. Für seine Partnerin Rihanna wäre eine Haftstrafe ebenfalls eine große Belastung – das Paar hat zwei gemeinsame Söhne.

HipHop Ausstellung "Walk This Way"

50 Jahre Hip-Hop – seit zwei Jahren wird diese Subkultur in verschiedenen Ländern weltweit gefeiert. Nun ist Deutschland an der Reihe: Im Folkwang Museum in Essen wurde eine Ausstellung zu Hip Hop eröffnet. Gezeigt werden Fotos, Collagen, Songtexte und Videos zur Hip-Hop-Kultur.

Ein Highlight der Ausstellung ist ein Bereich, in dem Fotos von Tupac und Notorious B.I.G. zu sehen sind – zwei der größten Stars der Hip-Hop-Szene, die beide durch Schießereien ums Leben kamen. Die beiden Musiker waren die wichtigsten Vertreter der zwei zentralen Hip-Hop-Zentren: East-Coast und West-Coast. Eine niederländische Fotografin porträtierte die Rapper in den 90ern für das einflussreiche Hip-Hop-Magazin Vibe.

Ein weiteres Highlight sind ausgestellte Fan-Magazine. Die bunten Retro-Hefte liegen in einer Vitrine und zeigen Fotos von 50 bekannten Rap-Artists wie Public Enemy, N.W.A. oder Missy Elliott. Manche Seiten enthalten nur Fotos, andere kombinieren Bilder mit Songtexten. Das Besondere daran: Von diesen Magazinen existieren weltweit nur fünf Exemplare, und laut dem Folkwang Museum sind sie europaweit exklusiv in Essen zu sehen.

Musik selbst gibt es in der Ausstellung kaum, doch ein Film zeigt die Hip-Hop-Stimmung der 90er in New York. Der Schweizer Filmemacher dokumentierte Jugendliche in Baggy-Jeans und Kappen auf der Fifth Avenue South in New York und hielt fest, wie die Hip-Hop-Subkultur auf der Straße gelebt wurde. " Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und unterschiedlicher Hautfarbe präsentieren die Straße als Porträt unserer globalisierten Gesellschaft ", so das Folkwang Museum.

In einem weiteren Bereich wird die Verbindung zwischen der Skater- und Hip-Hop-Kultur thematisiert. Es gibt also eine Vielzahl an spannenden Eindrücken zu entdecken.

Die Ausstellung "Walk This Way" läuft noch bis zum 27. April im Essener Folkwang Museum.

Björk kritisiert erneut Spotify

Viele von uns genießen Musik über Streamingdienste, doch viele Künstler sind unzufrieden – darunter auch Björk. Die isländische Pop-Ikone kritisiert insbesondere Spotify und bezeichnet es als nachteilig für Musiker, da Streaming ihnen deutlich weniger Einnahmen bringt als früher Verkäufe von Songs oder Alben. Deshalb seien Tourneen für viele Künstler inzwischen die wichtigste Einnahmequelle.

"Ich habe Glück, weil ich kein Geld mehr für Tourneen auftreiben muss, wozu jüngere Musiker oft gezwungen sind. In dieser Hinsicht ist Spotify wahrscheinlich das Schlimmste, was Musikern je passiert ist. Die Streaming-Kultur hat eine ganze Gesellschaft und eine ganze Generation von Künstlern verändert." Björk

Bereits vor zehn Jahren kritisierte Björk Spotify, als sie ihr Album Vulnicura bewusst nicht dort veröffentlichte. Es ging ihr damals nicht um Geld, sondern um Respekt für die Arbeit, die in ein Album fließt.

"Zwei oder drei Jahre an etwas zu arbeiten und dann einfach zu sagen: 'Oh, hier ist es umsonst.' Es geht nicht ums Geld, sondern um Respekt – Respekt für das Handwerk und die Menge an Arbeit, die man hineingesteckt hat." Björk

Mit über 20 Millionen verkauften Alben, zahlreichen Preisen und ausverkauften Konzerten ist Björk eine der erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Sie betont, dass sie beim Schreiben neuer Musik nie unter Druck stand, Einnahmen generieren oder Tourneen planen zu müssen.

Aktuell hat sie den Konzertfilm Cornucopia veröffentlicht, der ihre letzte Tour dokumentiert. Neben spektakulären Kostümen stechen vor allem die digitalen Visuals hervor, die über das Livebild gelegt werden. Eine einstündige Version des Films ist auf Apple TV+ erschienen; eine längere Version soll später ins Kino kommen.