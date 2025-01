Bad Bunny zu Gast bei "Hot Ones"

Bad Bunny stellt seine Belastbarkeit, was Spicyness angeht, unter Beweis, denn der Reggaeton-Star ist zu Besuch beim berühmten Youtube-Format „Hot Ones“. Der Puerto-Ricaner mit dem Hit-Album „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ ist sogar der erste Gast des Jahres. „Hot Ones“ ist ein Video-Interview-Format, bei dem Stars im wahrsten Sinne des Wortes auf dem „Hot-Seat“ sitzen. Während sie ihre Fragen beantworten, müssen sie nämlich immer schärfer werdende Chili-Soßen testen.

Die Serie hat im Netz mittlerweile Kultstatus, denn dort fangen plötzlich Berühmtheiten mitten im Satz an zu fluchen, von denen man es überhaupt nicht erwartet hätte. Oder andersrum: Celebrities, die eigentlich für ihre große Klappe bekannt sind, werden auf einmal ganz kleinlaut. Über die Jahre waren bei „Hot Ones“ schon so Musikstars wie Billie Eilish, Cardi B oder Rosalía zu Gast. Der spanische Superstar klagt schon nach der Hälfte über Schmerzen im Mund wie bei einer dicken Lippe.

Szenen wie diese gehen nach den neuen Folgen oft viral. Das Format ist einfach originell, wenn vielleicht auch ein bisschen sadistisch, aber es zwingt ja niemand die Stars dazu. Bei Bad Bunny könnte man als Puerto-Ricaner eigentlich meinen, dass er scharfes Essen gewohnt ist, doch der Teaser zu seiner Folge verrät etwas anderes: Im Clip fragt er sich schon beim ersten Chicken-Wing mit Hot-Sauce, ob es überhaupt noch schärfer geht. Puerto Rico ist tatsächlich eher von der spanischen und afrikanischen Küche geprägt, also eher etwas milder unterwegs.

Die schärfsten Länder sind Mexiko und Peru. Aber ganz unabhängig davon zwingen die Salsas, die bei „Hot Ones“ getestet werden, sicherlich auch den härtesten Chili-Lover in die Knie. Denn das ist ja das Konzept: Die Gäste sollen ins Schwitzen geraten. Die neue Folge „Hot Ones“ mit Bad Bunny kommt irgendwann heute Abend online, als Warm-up gibt’s auf dem Youtube-Kanal von „Hot Ones“ aber auch schon mal eine kleine Sonderfolge mit unter anderem SZA.

Rokia Traoré wieder frei

Sie ist eine der gefragtesten Künstlerinnen Westafrikas, allerdings sitzt Rokia Traoré seit Ende Juni letzten Jahres in Belgien in Haft. Wegen eines Sorgerechtsstreits mit ihrem Ex-Mann. Doch jetzt gibt es endlich eine Einigung und die Sängerin kommt frei. Das haben ihre Anwälte gerade nach der letzten Gerichtsverhandlung gestern in Brüssel bekannt gegeben. Rokia Traoré war schon im Oktober 2023 im Sorgerechtsstreit mit dem belgischen Theatermacher Jan Goossens zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Damals ist sie die Haft aber nicht angetreten, sondern illegal nach Mali ausgereist. Und als sie im Juni letzten Jahres dann für ein Konzert nach Italien geflogen ist, wurde sie noch am Flughafen von Rom festgenommen.

Jan Goossens hat damals ausgesagt, er habe seine mittlerweile 10-jährige Tochter mit Rokia Traoré seit ihrem vierten Lebensjahr nicht mehr gesehen, und das, obwohl ihm zwei Urteile des Brüsseler Familiengerichts ein Besuchsrecht zugesprochen haben. Außerdem wurde der Hauptwohnsitz des Kindes für Brüssel festgelegt. Beiden Regelungen hat sich die malische Sängerin scheinbar widersetzt. Jetzt sagen die Anwälte beider Eltern-Parteien aber, es sei zu einer Einigung gekommen. Wie genau diese Einigung aussieht, wurde nicht weiter ausgeführt. Jedenfalls hat das Brüsseler Strafgericht vor diesem Hintergrund die Berufung von Rokia Traoré gegen ihre Gefängnisstrafe für zulässig erklärt und sie ist noch gestern nach über einem halben Jahr Haft in Belgien frei gekommen.

Supernova Überlebende Yuval Raphael für Israel beim ESC

Yuval Raphael hatte den Terroranschlag auf das Supernova Musikfestival der Hamas am 7. Oktober 2023 überlebt, indem sie sich in einem kleinen Bunker versteckte, und sich stundenlang unter Leichen tot stellte. Der Anschlag tötete knapp 370 Menschen, und etwa 40 Geiseln. Von ihren Erfahrungen sprach sie April 2024 vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf. Raphael hat kaum professionelle Gesangserfahrungen. Sie startete ihre Gesangskarriere erst vor Kurzem, als sie letztes Jahr in der Musik Reality Show "Hakochav Haba", zu Deutsch: "Der nächste Star2, erstmals auftrat. Am Mittwoch, den 22.01.2025, gewann sie das Finale mit einem Cover von Abbas "Dancing Queen2. Mit welchem Song sie beim ESC auftreten wird, ist noch unbekannt. Im März soll das entscheiden werden. Der Song soll teilweise auf Hebräisch gesungen werden. Yuval Raphael rechne mit Buhrufen beim Eurovision Song Contest in Basel am 13. Mai 2025.