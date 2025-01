"FireAid": Popstars schließen sich für Benefizkonzert zusammen

The Weeknds Worte "Everything is fine" sind in diesem Zusammenhang ein Zitat aus dem Song "In Heaven (Lady in the Radiator Song)", der von David Lynch für seinen Film "Eraserhead" (1977) geschrieben wurde. Im Songtext heißt es: "In Heaven everything is fine" – auf Deutsch: "Im Himmel ist alles gut."

Auch andere Künstler erinnerten an David Lynch. Billy Corgan, Sänger der Rockband Smashing Pumpkins, sprach über gemeinsame Projekte und würdigte die Zusammenarbeit mit Lynch. Pop-Ikone Sting äußerte sich ebenfalls. Sting spielte Mitte der 80er-Jahre in Lynchs Verfilmung von "Dune" mit. Der Film war damals zwar ein kommerzieller Flop, hat jedoch im Laufe der Jahre Kultstatus erreicht.