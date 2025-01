Nostalgie lässig verpackt von Ray Lozano

Melancholie und Freude – Ray Lozano versteht es meisterhaft, Gegensätze miteinander zu verbinden. Und genau das kommt an: Sie wurde mit dem Holger-Czukay-Preis, dem Popmusikpreis der Stadt Köln, ausgezeichnet, und ihre Songs werden weltweit millionenfach gestreamt.

Ihr rund einminütiger Song "Velvet Blue" vom vielfach gelobten Debütalbum "Pairing Mode" aus dem Jahr 2023 hat allein bei Spotify, dem Marktführer unter den Streaming-Plattformen, fast 35 Millionen Streams erreicht. Viele ihrer Songs sind kurz und skizzenhaft, verlieren dabei jedoch nichts von ihrem Zauber.

Doch jetzt schlägt Ray Lozano ein neues Kapitel auf. "KIKI", die dritte Single aus ihrer kommenden EP "Silk & Sorrow", zeigt eine neue Facette: Die Songs überschreiten erstmals die Drei-Minuten-Marke. Die EP soll im März erscheinen – und verspricht, ihre künstlerische Entwicklung eindrucksvoll fortzusetzen.

Sechs BAFTA-Nominierungen für Kneecap-Film

Beim renommierten britischen Filmpreis BAFTA regnet es Nominierungen für den Film über die nordirische Rap-Gruppe Kneecap. Insgesamt wurde Kneecap sechsmal nominiert, darunter in der Kategorie "Nicht-englischsprachiger Film", denn der Film ist neben Englisch auch auf Irisch gedreht. Die halb-fiktive Biopic-Comedy erzählt die Geschichte des Rap-Trios, das hauptsächlich auf Irisch rappt, und behandelt Themen wie irische Sprache, Identität und den Aufstieg der Crew aus Belfast. Neben den Musikern selbst wirkt auch der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender mit.

Der Film wird von Fachjurys weltweit gelobt. Seine Premiere feierte Kneecap vor ziemlich genau einem Jahr beim renommierten US-Indie-Filmfestival Sundance, wo er direkt einen Preis gewann. Zudem ist der Film der irische Beitrag für die diesjährigen Oscars und wurde kürzlich mit sieben Preisen bei den britischen Indie-Film-Awards IFTA ausgezeichnet.

Kneecap selbst haben vor allem in Irland und Großbritannien eine große Fangemeinde. 2024 standen sie auf der "Artists of the Year"-Liste von BBC Radio 6. Gleichzeitig sorgt die Gruppe mit satirischen, provokanten Lyrics und ihrer Anti-UK-Haltung immer wieder für Kontroversen.

Beim größten britischen Filmpreis mit insgesamt 26 Kategorien könnte der Film über sie jetzt groß abräumen. Die Verleihung findet Mitte Februar statt. In Deutschland soll Kneecap bereits am 23. Januar in die Kinos kommen.

"Machiavelli Sessions & Stories" für Grimme-Preis nominiert

Am Donnerstag (16.01.) wurden die Nominierungen für den 61. Grimme-Preis bekanntgegeben. Unter den Nominierten für den renommierten deutschen Medienpreis ist auch die Videoreihe "Machiavelli Sessions & Stories", produziert von Rocket Beans Productions für ARD Kultur und COSMO. In der Reihe werden verschiedene Artists mit einer klaren Message porträtiert, die anschließend gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester einen Song performen. Diese Verbindung von moderner Musik und klassischem Orchester schafft eine beeindruckende musikalische wie kulturelle Brücke.

Machiavelli Sessions & Stories wurde vom Grimme-Institut in der Kategorie "Kinder & Jugend" nominiert und ist dort in der Unterkategorie "Nominierungen Jugend" neben fünf weiteren Produktionen gelistet.