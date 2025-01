Nominierungen der "Les Victoires de la Musique"

Ed Sheeran erzählt, dass ihm Musikmachen schon in der Jugend bei seiner mentalen Gesundheit enorm geholfen hat, weil er einiges musikalisch verpacken konnte. Ed Sheeran möchte mit der Stiftung Schulen und außerschulische Angebote im UK unterstützen, zum Beispiel Organisationen und Einrichtungen, bei denen sich Kinder kostenlos Instrumente leihen können oder Unterricht bekommen. Es geht also um musikalische Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Es geht aber auch um die Musikbranche an sich.

Er möchte, dass Jobs in der Musikbranche (auch die hinter den Bühnen) ernster genommen werden bzw. mehr wertgeschätzt werden, auch weil sie de facto bereits mehrere Milliarden Pfund zur britischen Wirtschaft beisteuern. Er selbst soll zum Beispiel bei seinen Touren 150 Leute beschäftigen. Wieviel Geld insgesamt tatsächlich in die unterschiedlichen Projekte fließen soll, ist nicht klar. Mehr Infos sollen da noch folgen.

Rückzug bei Drake vs. Universal & Spotify

"Not Like Us" von US-Rapper Kendrick Lamar war einer der Songs des Jahres 2024 zementiert für viele den vermeintlichen "Sieg" beim Beef zwischen ihm und seinem kanadischen Kollegen Drake. Ende des letzten Jahres folgte dann die Meldung, dass Drake gerichtlich gegen den Streamingdienst Spotify und sein eigenes Label Universal vorgeht, das gleichzeitig auch Kendrick Lamars Label ist.

Der Vorwurf damals: Sie sollen den Disstrack "Not Like Us" von Kendrick künstlich gepusht haben. Jetzt macht Drake aber offenbar einen gerichtlichen Rückzieher. Das berichtet das US-Entertainment-Magazin Variety und beruft sich auf die entsprechenden Gerichtsunterlagen vom zuständigen Gericht in New York, die ihnen vorliegen sollen. Drake und Vertreter der anderen Parteien sollen sich demnach getroffen haben.

Drake und sein Anwaltsteam hätten demnach vorgehabt, ihren Antrag fallenzulassen – eine wirkliche Klage war das noch nicht. Dem Antrags-Rückzug stand scheinbar nichts im Weg. Vorher hatten sie noch vom Gericht gefordert, dass Spotify und Universal Daten und Dokumente rund um "Not Like Us" offenlegen müssen. Jetzt ist die Sache scheinbar vom Tisch, ohne dass jemand in dem Zusammenhang Geld bekommen hat, heißt es.

Drake hatte Spotify und Universal im Herbst 2024 vorgeworfen, sie hätten "Not Like Us" unsauber gepusht und so erst zu dem Erfolg gemacht, der er wurde. Der Song gilt mit über einer Milliarde Streams als meistgehörter Disstrack in Zeiten des Streamings und ist derzeit auch für einen Grammy nominiert. In dem Antrag damals hieß es, dass unter anderem mithilfe von Bots, also mit Software und nicht mit Menschen, Streamingzahlen künstlich in die Höhe getrieben worden sein sollen. Außerdem sollen Influencer*innen bezahlt worden sein, um den Song zu promoten. Universal hat das direkt öffentlich abgestritten. Spotify hatte laut Medienberichten später auch eine Gegendarstellung beim Gericht eingereicht.

Neben diesem wohl erledigten Antrag gibt es noch einen zweiten. Der richtet sich gegen iHeart Radio, ein Radio-Unternehmen mit rund 850 Sendern in den USA, bei denen laut Antrag "Not Like Us" gegen eine angebliche Zahlung von Universal gepusht worden sein soll, heißt es. Außerdem gibt es darin den Vorwurf, dass das Label bewusst nichts dagegen getan hätte, dass Kendrick Lamar Drake in dem Disstrack fälschlicherweise sexuellen Missbrauch von Kindern vorwirft. Das hätte vorher verhindert werden können, heißt es. Dass dieser Antrag bei einem Gericht in Texas ebenfalls zurückgezogen worden ist, ist noch nicht bekannt.