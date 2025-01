Kältehilfe: Benefiz-Festival mit u. a. Luvre47, Apsilon & Chefket

Das einfache Prinzip laut Ankündigung dahinter: "Dein Eintritt: deine Jacke". Wer also eine brauchbare Winterjacke, einen Pullover oder Winterschuhe spendet, kommt rein. Die Plätze sind auf 500 begrenzt. Klamotten können an dem Abend aber auch parallel ohne Konzertbesuch abgegeben werden. Wer kann, kann natürlich auch unabhängig davon Klamotten, Lebensmittel oder Geld spenden. Und wenn wir bei der Kälte Menschen sehen, die womöglich Hilfe benötigen, ist ein Tipp: die Person ansprechen und ggf. ein Hilfsangebot wie einen Kältebus rufen oder im Notfall, wenn die Person z. B. nicht ansprechbar sein sollte, den Notruf "112" zu wählen.

Neuer 1Live-Podcast: Clueso blickt zurück auf seine bisherige Karriere

Clueso ist eine feste Größe im deutschsprachigen Pop. In den Nullerjahren startet er so richtig durch und blickt rund zwanzig Jahre später ausführlich zurück auf seine bisherige Karriere. Angefangen hat es mit HipHop. Das erzählt er in der neuen Staffel vom Podcast "1LIVE Ikonen": "Wenn du wegen Graffiti mit der Polizei nach Hause gefahren wirst und dann zwei Wochen später sagst ‘Ich will gern Rapper werden’, das kommt zu Hause erstmal nicht so geil an." Er hört u. a. frühe Größen im Deutschrap wie Stieber Twins oder Massive Töne und taucht selbst ein in die Szene. Beim Breakdance wären andere schneller besser gewesen, aber er wollte der Beste sein, erzählt er, und beim Texten hätte es dann bei ihm ganz gut geklappt.

In den 90ern ist er dann schon als Teenager als Rapper in einer HipHop-Crew aktiv, fühlt sich im HipHop aber irgendwann nicht mehr so wohl:

"Auf der Tanzfläche bin ich bei Outkast ausgerastet und später bei Freundeskreis, weil ich dachte, das ist endlich Zeug, wo Musik drin ist, weil ich war ja nun mal trotzdem in der Szene. Aber es gab diesen Tag, wo ich dastehen und dachte, ich gehöre nicht mehr her.“ Clueso

Clueso spricht in den ersten beiden Folgen von der neuen Podcast-Staffel über seine Anfänge, über seine Kindheit zu DDR-Zeiten in Thüringen, wo er aufwächst, über seine Jugend und natürlich über verschiedene Kapitel seiner Pop-Karriere. Mit dabei sind Wegbegleiter wie die Musik-Kollegen Max Herre, Curse, Samy Deluxe oder Autor Benjamin Stuckrad-Barre. Die ersten beiden Folgen vom Podcast sind seit heute in der ARD-Audiothek oder online bei den Kolleg*innen von 1LIVE.