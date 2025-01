Artists solidarisieren sich mit Nam Duy Nguyen

Am Wochenende war der Bundesparteitag der AfD in Riesa in Sachsen. Mehr als 10.000 Menschen haben dagegen vor Ort protestiert. Am Rande der Demo soll der Landtagsabgeordnete der Linken in Sachsen, Nam Duy Nguyen, von einem Polizisten bewusstlos geschlagen worden sein. Der Vorfall und Bilder davon gingen am Wochenende viral. Mehrere Artists wie u. a. Rapper Yassin via Instagram-Story sprechen dem Politiker ihre Solidarität aus. Rap-Kollege Apsilon hat auf Nam Duy Nguyens Post reagiert und schreibt: "Gute Besserung, mein Bro". Auch Rapperin und mittlerweile Linke-Mitglied Sookee zeigt sich in einem gemeinsamen Post mit der Bundestagsabgeordneten der Linken Clara Bünger entsetzt von dem Vorfall. U. a. fordern sie Aufklärung und wünschen eine schnelle Genesung.