Dabei gibt es auch viele musikalische Acts. Die Musiker von der Ska und Dancehall Band Irie Revoltes haben bei Instagram geschrieben, dass alle kommen sollen um den AfD Parteitag zu "versauen". Live Auftritte gibt es unter anderem von Team Scheisse, ZSK und Rapper Pöbel MC.

Chappell Roan führt die BBC Shortlist an

Kennt ihr Chappell Roan? Vielleicht sollt ihr diese amerikanische Sängerin besser in der Playlist haben. Denn laut BBC ist sie die Musikerin, die dieses Jahr besonders Erfolg haben wird. Immer zu Anfang des Jahres veröffentlicht der Sender "BBC Sound of 2025", eine Shortlist von fünf Bands oder Artists, von denen sie denken, dass sie in diesem Jahr die Chance auf einen kommerziellen Erfolg haben. Es sind sozusagen die "Projekte der Zukunft".

Zu den bisherigen Gewinnern zählen Adele oder Sam Smith. Da sieht man, wie wichtig diese Liste ist und wie richtig sie damit liegen. Jeden Tag wird im Countdown-Prinzip eine Band/Artist gedroppt. Chappell Roan ist auf der 1 gelandet. Die lesbische Sängerin kommt aus Missouri und macht feine Pop Musik, die sehr nach den 80ern klingt. 180 Experten aus der Musikbranche sitzen dabei in der Jury.

Die britische Afro-Jazz-Band Ezra Collective wurde auf Platz 2 gewählt. Damit heimsen die Londoner einen weiteren Erfolg ein. Ezra Collective haben sich 2012 gegründet. Die Bandmitglieder haben überwiegend Wurzeln in Nigeria. Sie haben auch schon 2023 den Mercury-Prize als erste Jazzband überhaupt gewonnen. Außerdem haben sie im vergangenen November in der ausverkauften Wembley Arena gespielt. Sie haben also schon Erfolg und deshalb kritisieren einige, dass die noch auf dieser Shortliste gelandet sind. Im Interview mit der BBC sagte Bandleader und Schlagzeuger von Ezra Collective, dass sie einfach versuchten, jedem, der zuhört, etwas Positives und Fröhliches zu bieten und alles dankbar annähmen, was sie den Leuten näher bringen würden.

Mac Miller's "5 Dollar Pony Rides" stimmt auf Album ein

Mac Miller Fans haben Grund zu feiern: Aus seinem neuen posthumen Album ist die erste Single erschienen: "5 Dollar Pony Rides". Der US-Rapper ist vor sieben Jahren im Alter von 26 Jahren an einem tödlichen Mix aus Medikamenten und Alkohol gestorben. 2020 kam dann das erste Album nach seinem tragischen Tod raus. Jetzt bringt seine Familie sein zweites Album "Balloonerism" raus. Da sind auch Feature-Songs dabei - zum Beispiel mit RnB-Sängerin SZA oder auch Mac Millers alter Ego Delusional Thomas. Das Album ist vor mehr als zehn Jahren entstanden, aber wurde nie veröffentlicht.