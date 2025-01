Liam Payne: Todesursache bestätigt

Liam Payne wurde als Sänger der Boyband One Direction an der Seite von Harry Styles bekannt, hatte weltweit viele Fans. Im Oktober ist der Musiker nach einem Balkonsturz in Buenos Aires gestorben, was für Schockwellen in der Global Pop Welt gesorgt hat. Eine britische Untersuchung nun hat als Todesursache ein "Polytrauma" festgestellt. Der Begriff wird verwendet, wenn eine Person mehrere traumatische Verletzungen an Körper und Organsystemen hat. Das heißt also: Er ist wirklich an den Folgen des Sturzes und nicht an den vorher eingenommenen Drogen gestorben.

Payne hatet zwar Drogen genommen, aber schon im Dezember war man davon ausgegangen, dass ein Polytrauma die Todesursache ist. Jetzt hat ein Gerichtsmediziner die Todesursache bestätigt. Dennoch sind im Zusammenhang mit seinem Tod fünf Personen festgenommen worden. Liams Manager, sowie der Hotelmanager und der Leiter der Rezeption wurden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ihnen drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Außerdem sind ein ehemaliger Hotelangestellter und ein Kellner wegen Drogenhandels auch angeklagt worden. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Taylor Swift führend bei 21st-Century Charts

Erfolgreich, erfolgreicher, Taylor Swift! Die US-Popsängerin bricht einen Rekord nach dem anderen. Sie istjetzt auch die Nummer 1 der Artists der sogenannten 21st-Century Charts von Billboard. Diese Liste fasst das erste Vierteljahrhundert zusammen – also Anfang 2000 bis Ende 2024 – und zwar für die Platzierung der Billboard 200 Albumcharts und der Billboard Hot 100 Songcharts. Swift hat 14 Alben auf Platz 1 – damit ist sie die Frau mit den meisten Top-Platzierungen aller Zeiten.