Konzertfilm - Kooperation von The Weeknd und Spotify

Zu hören sind aber auch neue Tracks von seinem kommenden Album "Hurry Up Tomorrow". Das Album selbst kommt am 24. Januar und ist der dritte Teil seiner Album Trilogie. Danach will The Weeknd, der vier Grammys gewonnen hat, nicht mehr als "The Weeknd" auftreten. Als The Weeknd habe er alles gesagt, was er sagen könne. Danach will er unter seinem richtigen Namen Abel Tesfaye weiter Musik machen. Für die Hardcore-Fans ist der Film also noch mal die Gelegenheit ihn live zu sehen.

Rentnerinnen an den Turntables

Wieviele Frauen über 70 kennt ihr, die an den Turntables stehen? Sicher nicht so viele. In NRW gibt es jetzt ein Projekt, dass das ändern soll. "Forever Fresh" heißt es und kommt vom c/o pop Festival in Kooperation mit dem Landesmusikrat NRW. Dabei sollen Frauen über 70 Jahren zu DJs ausgebildet werden. Von den circa 40 Bewerbungen werden jetzt 11 Frauen ausgebildet, berichtet Projektleiterin Pia Leonhardt im Interview mit Deutschlandfunk Kultur: "Eigentlich sind die meisten komplette Newcomerinnen, haben einfach Lust etwas neues zu lernen. Und kennen sich nicht so wirklich mit der Technik aus. Aber ich denke das ist nebensächlich. Da findet man einen Weg. Hauptsache man hat wirklich Spaß an Musik und Lust etwas neues auszuprobieren".

Es gibt aber auch eine Teilnehmerin, die selber früher eine Disco hatte und gerne Techno mag - also nicht ganz neu in der Branche ist. Ende des Monats geht die DJ-Ausbildung für die Seniorinnen los - erst die Basics, die Technik und dann geht es an die Musik. Alle Teilnehmerinnen sollen ihre aktuellen fünf Lieblingssongs raussuchen und recherchieren, welche DJ-Sets ihnen gefallen. Dann entwickeln sie ihre eigenen Sets mit Dozentinnen, die selber DJs sind.

Es geht aber auch in den Workshops um die Selbstdarstellung in Social Media - also wie man sich zum Beispiel bei Insta präsentiert. Da wird es ein Fotoshooting geben, um eine Identität als Künstlerin aufzubauen. Ziel ist es, gegen die Altersdiskriminierung vorzugehen. Da kann die Club-Szene sich also auf Nachwuchs freuen. Für den ersten Job sind die DJs schon gebucht. Sie legen Ende April bei dem c/o Pop in Köln auf.

Qing Madi bei der Colors Show

Diesen Namen der Newcomerin solltet ihr euch merken: Qing Madi aus Nigeria. Mit dem Song "Favorite Psycho" hat sie einen Riesen-Auftritt in der "Colors-Show" gehabt - ein Youtube-Format, bei dem viele Global-Pop-Artists einen besonderen Gig haben. Sie stehen in einem leeren Raum mit bunten Wänden vor einem Mikro. Der einfarbige, leere und minimalistische Raum soll bewirken, dass man sich ganz auf den Artist konzentrieren kann und nicht durch Effekte oder Schnick-Schnack abgelenkt wird.