Gerade erst hat in Berlin das legendäre Watergate dichtgemacht. Damit Tresor.West das nicht erlebt, gibt es eben diese Aktion unter dem Hashtag #SaveTheUnderground. Die Besucher sollen dabei auch mit unangekündigten Line-ups überrascht werden. Und auch die Artists bittet der Tresor.West dabei um Hilfe - dass sie ihnen mit "fairen Gagen" entgegenkommen. Denn "Ausgehen darf kein Privileg sein", schreibt der Club auf Insta.

Post Malone gibt 20.000 Dollar Trinkgeld

Stellt euch vor, ihr arbeitet in einer Bar, der Gast bezahlt und gibt dazu ein richtig üppiges Trinkgeld - nicht 20, sondern 20.000 Dollar! Das hat Post Malone gemacht. Der US-Rapper und Sänger hat so das Leben einer Barkeeperin verändert, sagt sie. Die Barkeeperin Renee Brown musste am 24. Dezember arbeiten. Von Kollegen hat sie dann direkt nach ihrer Ankunft erfahren, dass Post Malone in der Bar sei. Sie hat das für einen Scherz gehalten, war es aber nicht.

Brown sagt: "Ich habe allen meinen Stammgästen gesagt, sie sollen sich nicht komisch benehmen und ihn nicht nerven. Er hat sich einen solchen Ort ausgesucht, um ein Gefühl von Normalität zu haben". So hat die alleinerziehende Mutter es jetzt einem US-Musik-Magazin im Interview erzählt. Als Post Malone an dem Abend bezahlen wollte, musste er feststellen, dass andere seine Getränke schon bezahlt hatten. Aber Post Malone wollte trotzdem eine Rechnung haben – nur, damit er der Kellnerin ein Trinkgeld geben kann, sagt sie. Also bekam er eine Rechnung von einem Dollar. Und Post Malone hat dann gleich dazu 20.000 Dollar als Trinkgeld dagelassen.