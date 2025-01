Musikalisch bietet er wieder das, was wir von Bad Bunny kennen: eine spannende Mischung aus Reggaetón, Electro-Sounds und Traditionellen Sounds. Es geht thematisch um eine vergangene Liebe, aber eben auch immer wieder um das Heimweh und die Sehnsucht nach dem "wahren Puerto Rico". Alle Songtitel sind in karibischem Slang ausgeschrieben. Manche der Songs haben total überraschende Breaks, danach geht der Song ganz anders weiter. So als wären es 2- 3 unterschiedliche Songs in einem.

Drag-Queen imitiert Beyonce und geht viral

Ein Video mit Beyonce-Imitation mit dem Drag Queen-Double Macarena geht grade viral. Sie hat bei einem Auftritt in Tijuana etwas besonders gemacht. In einem Nachtclub ließ sie sich auf einem echten Pferd durch den Raum ziehen und hat im lipsync Beyonce nachgemacht. Macarena sieht dabei der Pop-Queen verblüffend ähnlich. Dabei trägt Macarena eine Schärpe mit der Aufschrift "Cowboy Carter".