Doechii mit 90s-Sitcom-inspiriertem Video zu "Denial Is A River"

Doechii hat ihr hoch erwartetes Musikvideo zu "Denial Is A River" veröffentlicht. Die "Denial Is A River Show" sieht aus wie Sitcoms wie "Alle unter einem Dach" oder "Der Prinz von Bel-Air". Alles schön retro aufgemacht, im 4:3-Format. Das Video spielt in einem Wohnzimmer und einer Küche. Immer wieder hört man Publikum lachen, während Doechii ihre Story erzählt. Der Song liefert dafür auch eine Menge Material. In "Denial Is A River" geht Doechii ihre letzten paar Jahre durch: Erst vom Freund betrogen, dann Plattenvertrag, das erste Karrierehoch, Drogen, Alkohol, Depression. Sie erzählt das einerseits mit viel Humor, anderseits wird sie irgendwann immer wütender. Und das ist auch die Stelle im Video, wo Doechii das Serienset verlässt und es wortwörtlich im Hintergrund explodiert. Doechii hat die letzten Tage immer wieder ein paar kurze Trailer zum Musikvideo geteilt. Einer sieht aus wie ein Serienvorspann, in dem die Protagnisten komisch ertappt in die Kamera grinsen. Ein anderer wie eine dramatische Telenovela. Als Spielpartner in den Videos hat Doechii unter anderem den Comedian und Schauspieler Zack Fox, Sänger Teezo Touchdown oder Rapper ScHoolboy Q dabei.