Das passende Drama liefert der Song "Denial is a river" allemal. Doechii geht darin ihre letzten paar Jahre durch: erst vom Freund betrogen, dann der Plattenvertrag, das erste Karrierehoch, Drogen, Alkohol, Depression. Sie erzählt das in einer nachgestellten Therapiesitzung. Einerseits mit viel Humor, anderseits hörbar wütend. Da ist also viel Stoff für eine Serie drin. Die "Denial is A River Show" hat Doechii für den 2. Januar 2025 angekündigt.

Charlie XCX teilt "Brat" Manifest - und ihren Filmgeschmack

Mit dem "Brat Summer" hat Charli XCX einen der Popkultur-Momente 2024 produziert! Der Lifestyle zu ihrem Album "brat" steht für Freiheit und Hedonismus - also machen, was man will. Charli XCX hat jetzt das Konzept hinter "Brat" geteilt, das sie letztes Jahr vor dem Release an ihr Label geschickt hat. "Wir müssen Chaos, Verlangen und Zerstörung kultivieren" schreibt Charli XCX in diesem Manifest. Auf ihrem privaten Insta-Account teilte sie diese Auszüge daraus. Darin geht es auch um das Artwork von "Brat". "Unausstehlich, arrogant und mutig" sollte es sein.