Nach NFL Christmas Gameday Show: Beyoncé postet ominösen Teaser

Beyoncé hat ihre Fans zu Weihnachten mit einem geheimnisvollen Teaser überrascht. Klar ist nur: Am 14. Januar 2025 passiert etwas. Das Datum erscheint in einem Clip, den der Superstar bei Instagram geteilt hat. Darin ist Beyoncé auf einem weißen Pferd mit Cowboyhut, wehenden blonden langen Haaren und goldener Fransenjacke zu sehen. In Zeitlupe schwingt sie eine USA-Flagge. In der Caption darunter steht nur: "Schaut euch dieses Pferd an". Neue Musik? Visuals zu ihrem Album "Cowboy Carter" Tour? Ihre Fans haben da schon so einige Thesen, ganz vorne liegt die Spekulation über eine Tourankündigung. Was dafür sprechen würde ist, dass der Konzertveranstalter Live Nation den Clip von Beyoncé repostet hat. Den Vorgeschmack auf ein Beyoncé Liveerlebnis gab es jetzt auch bei den NFL Christmas Gamedays. Beyoncé ist in der Halbzeitshow aufgetreten hat Songs von "Cowboy Carter" zum ersten Mal live gespielt.

Das Album ist voller Country-Einflüsse und so war auch die Performance. In einer Voraufzeichnung kam Beyoncé auf einem weißen Pferd ins Stadion geritten, in einem weißen, fluffigen Federkleid und sang dabei die Songs "16 Carriages" und "Blackbird2. Und dann ging es live auf dem Spielfeld richtig ab: Beyoncé performte im weiß-glitzernden Bodysuit umgeben von massig Tänzerinnen und Tänzern und mit einer großen Marching Band zu Trompeten, Pauken und Trommeln. Innerhalb von dreizehn Minuten spielte sie ein paar der Hits des Albums, wie "Jolene", "Ya Ya" oder "Texas Hold’ Em". Dabei lieferte sie moderne Western-Americana Vibes zwischen in Denimjeans eingekleideten Trucks und Featuregästen wie Shaboozey oder Post Malone. Fans feierten Beyoncés Auftritt auch für seine Leichtigkeit und Verspieltheit. Am Ende stand Beyoncé auf einem hohen Podest, von dem dann ein Banner nach unten rollte und ein "Bang" in Comicschrift prangte. Die Show wurde in ihrer Heimatstadt Houston aufgezeichnet. Die NFL Christmas Gamedays wurden auf Netflix gestreamt. Ein ganzes Special zu Beyoncés Halbzeitshow gibt es dort auch mit dem Titel "Beyoncé Bowl".