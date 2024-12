Massive Attack erteilen Coachella eine Absage

In Kalifornien findet jedes Jahr im April das berühmte Coachella-Festival statt. Bestätigt für die nächste Ausgabe 2025 sind so Big Names wie Rema, Missy Elliot oder Kraftwerk. Auf jeden Fall nicht mit dabei sein werden aber die beiden Legenden von Massive Attack – britisches Trip-Hop-Duo, bekannt für so moody Hits wie "Unfinished Sympathy" oder "Teardrop", für ihren Umweltaktivismus. Der ist tatsächlich auch der Grund, warum die beiden die Einladung zum Coachella nicht annehmen. Die Booker sind sicher kurz vom Glauben abgefallen, denn eigentlich gilt: Wenn das Coachella ruft, kommen alle – vom Superstar bis zum heißesten Newcomer. Nicht aber Massive Attack, die sagen: "Einmal hat gereicht". 2006 standen die beiden Musiker aus Bristol dort mit auf der Bühne, also vor achtzehn Jahren.

Die beiden werden aber auch noch ein bisschen konkreter und teilen gegen die Klimabilanz des Festivals aus. Robert del Naja, der einen Teil von Massive Attack sagt:

"Es findet in Palm Springs statt. Auf einem Golfresort, das mitten in der Wüste gebaut wurde, betrieben mit einer Sprinkleranlage, die ans öffentliche Wasserversorgungssystem angeschlossen ist. Völlig verrückt. Wenn man das lächerlichste menschliche Verhalten miterleben möchte, dann ist man dort genau richtig.“ Robert del Naja

Die beiden haben diesen Sommer ja ihr erstes eigenes umweltfreundliches Festival veranstaltet. In ihrer Heimatstadt Bristol betrieben sie mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Bei den Essensständen gab es nur vegane, regionale Produkte und Gäste sollten ihre eigenen Becher mitbringen. Schon im Namen steckt ein Statement: "Act 1.5" – benannt nach dem 1,5-Grad-Ziel, also dem Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Massive Attack erteilen dem Coachella-Festival eine Absage. Ein bisschen mehr Glück haben die deutschen Fans: Im Sommer 2025 spielen die beiden Trip-Hop-Legenden nämlich zwei Konzerte, in Bonn und in Berlin.

Covid-Hilfsfond verprasst

Laut einem neuen Bericht sollen in den USA verschiedene Künstler COVID-Hilfsgelder für Partys und Privatjets verjubelt haben, zum Beispiel Lil Wayne. Wie viele andere Musiker hatte der Rapper aus New Orleans in der Pandemie Covid-Zuschüsse beantragt, die sollen dann allerdings nicht in seine Musikkarriere, sondern in private Vergnügen geflossen sein. Das behauptet ein neuer Bericht von Business Insider. Der trägt den Titel "Wie reiche Musiker den amerikanischen Steuerzahlern Luxushotels, Einkaufsbummel und millionenschwere Prämien in Rechnung gestellt haben" .

Es geht darin konkret um den "Shuttered Venue Operations Grant", ein Regierungsprogramm zur Unterstützung unabhängiger Veranstaltungsorte und Kunstgruppen, die während der Pandemie mit Arbeitsausfällen zu kämpfen hatten. Es wurde 2020 von Donald Trump in Kraft gesetzt. Zu den Musikern, die diese staatlichen Covid-Zuschüsse beantragt und erhalten haben, gehören neben Lil Wayne auch noch andere Musiker. Zum Beispiel Chris Brown, Marshmello, Rae Sremmerd und Steve Aoki. Auch denen wirft Business Insider vor, den Hilfsfonds für Partys und andere Vergnügen angezapft zu haben.