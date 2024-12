Urteil: Adele muss Song zurückziehen

Ein brasilianischer Richter ordnet an Adeles "Million Years Ago" aus dem Verkauf zu ziehen, und von allen Streaming Plattformen zu löschen. Der Song ist Ende 2015 erschienen und wurde seither über 223 Millionen Mal bei Spotify gestreamt, jetzt muss die britische Popsängerin die Nummer weltweit aus dem Verkehr ziehen. Grund ist eine Plagiatsklage. Der brasilianische Komponist Toninho Geraes behauptet, Adele habe für diesen Song die Melodie seines Samba-Klassikers "Mulheres" geklaut, und ein Gericht in Rio de Janeiro gibt Gaeres dabei Recht und untersagt Adele und ihren beiden Labels Sony und Universal Music jetzt, den Song weiter zu verbreiten.

Mit einer einstweiligen Verfügung macht das Gericht das Urteil geltend. Ein Verbot für Künstler und Label bis auf weiteres "Million Years Ago"– Zitat: "weltweit zu nutzen, zu reproduzieren, zu veröffentlichen, zu vertreiben oder zu verkaufen" . Das gilt für alle Vertriebswege - also neben dem klassischen Handel auch für Streaming-Dienste und andere digitale Plattformen. Geares fordert außerdem Lizenzgebühren und Schadenersatz – und zwar in dreistelliger Millionenhöhe. Für alle Tantiemen die dem Komponisten seit Erscheinung des Adele-Songs 2015 entgangen sind, außerdem will er in den Credits des Stücks als Songwriter genannt werden.

Olivia Rodrigo supportet Frauenrechte.

Die kalifornische Sängerin spendet zwei Millionen Dollar an Wohltätigkeitsorganisationen für Frauen auf der ganzen Welt. Das Geld nimmt sie aus den Ticketverkäufen Ihrer Welttournee. Schon von Februar bis Juli ist Olivia Rodrigo mit ihrem zweiten Studioalbum GUTS um den Globus getourt. Dabei war sie in Asien, Südamerika, Europa und Ozeanien. Auch bei diesen Konzerten hat sie immer wieder Charity-Initiativen für Frauen unterstützt. Zum Beispiel bei ihrer Show im Bundesstaat Missouri: Dort hat die Künstlerin die NGO "Abortion Fund" eingeladen und kostenlose Notfallverhütungsmittel, Kondome und Info-Material über Abtreibung an ihre Fans verteilen lassen.

Oder in den Philippinen bei Ihrem Konzert in Manila. Dort hat Olivia Rodrigo sogar die gesamten Einnahmen an eine lokale Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Die 21-jährige Sängerin hat selbst philippinische Roots, deswegen war ihr erstes Konzert dort etwas ganz Besonderes für sie. Alle Einnahmen aus den Ticketverkäufen hat sie an eine philippinische Organisation gespendet, die Frauen und Kindern unter anderem bei der Gesundheitsfürsorge und Prävention von HIV hilft.

Im Frühjahr 2025 geht's dann in die nächste Runde der GUTS Welttournee. Dafür hat Olivia Rodrigo jetzt auch wieder Spendenaktionen angekündigt. Insgesamt will sie 2 Millionen Dollar an zehn verschiedene Non Profit Organisationen für Frauen spenden. Mit dabei unter anderem zwei NGOs, die sich um obdachlose Frauen kümmern, in Kanada und Hongkong, und auch eine europäische Initiative: Women Against Violence. Im März geht’s los, die Tour startet in Brasilien, geht dann in Mexiko weiter und im Juni kommt Olivia Rodrigo dann auch wieder nach Europa.