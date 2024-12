Nach Vorwurf im Fall Diddy: NFL hält zu Jay Z

Die Gen Z zieht momentan täglich zu tausenden vor das Parlament in der Hauptstadt Seoul und fordert ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol. Dazu skandieren die jungen Menschen natürlich Parolen. Und das sind veränderte Texte von bekannten K-Pop-Songs von G-Dragon und aespa. Dazu schwenken sie Plastik-Leuchtstäbe von K-Pop-Konzerten. Das erinnert an die Proteste von 2016. Damals hatten die Demonstranten Kerzen. Aber die Leuchtstäbe sind viel heller und wetterresistent, denn aktuell gibt es Minusgrade in Südkorea.

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich entschuldigt und will das Kriegsrecht nicht nochmal verhängen. Aber zurücktreten will er trotzdem nicht. Das machte er gestern in einer langen Fernsehansprache klar und sagte: "Ich werde bis zum Ende kämpfen." Seine Partei hat die Abstimmung über die Amtsenthebung boykottiert. Die Opposition bräuchte ihre Stimmen für die nötige Zweidrittelmehrheit. Diesen Samstag soll nochmal abgestimmt werden. Neu ist, dass der Vorsitzende der Regierungspartei jetzt für die Amtsenthebung ist. Damit hat er seine bisherige Position geändert. Er hatte gehofft, dass der Präsident freiwillig geht. Jetzt sagt er: "Es gibt nur noch eine wirksame Methode."

Vonseiten der K-Pop-Stars gibt es bisher nur Schweigen. Sich zu politischen Themen zu äußern, ist ein Tabu für sie. Das sehen die sehr harten Verträge mit ihren Agenturen so vor. Beobachter:innen vermuten, dass die K-Pop-Stars in einem moralischen Dilemma sind. Aber bisher hat sich noch keiner von ihnen getraut, das Redeverbot zu brechen.

Parastoo Ahmadi bricht iranisches Recht mit Konzert

Die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi hat Tabubruch begangen. Sie hat gestern ein Konzert auf Youtube hochgeladen, in dem sie unverschleiert singt.