Taylor Swifts Eras-Tour bricht alle Rekorde

In diesem Jahr sprachen wir fast ausschließlich in Superlativen über Taylor Swift – und nun hat sie erneut einen Rekord gebrochen. Swifts The Eras Tour ist beendet und offiziell die erfolgreichste Tour aller Zeiten.

Am Wochenende spielte Taylor Swift das letzte der insgesamt 149 Konzerte in Kanada. Branchenkenner, darunter das Konzertmagazin Pollstar, haben die Zahlen ausgewertet: Die 21 Monate lange Tournee erzielte über 2 Milliarden US-Dollar Einnahmen – ein neuer Rekord. Damit ist The Eras Tour bereits das zweite Jahr in Folge die umsatzstärkste Tour aller Zeiten.

Mit mehr als 10 Millionen verkauften Tickets ist The Eras Tour unangefochten die größte in der Musikgeschichte. Der durchschnittliche Ticketpreis lag bei etwa 200 Dollar, was weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Doch Taylor Swift zeigte sich auch großzügig: Ihrer Crew soll sie angeblich fast 200 Millionen Dollar an Boni ausgezahlt haben.

Zum Vergleich: Die zweite große Tour des Jahres, Coldplays Music of the Spheres Tour, erreichte Einnahmen von knapp einer Milliarde US-Dollar – weniger als die Hälfte von Swifts Einnahmen. Und das, obwohl Coldplay mehr Tickets verkauft hat. Der Unterschied? Swifts Ticketpreise und das begleitende Business-Imperium.

Ihr Konzertfilm brach in nur vier Tagen den Rekord als umsatzstärkster Konzertfilm aller Zeiten, und das offizielle Tourbuch verkaufte sich in den ersten zwei Tagen über 800.000 Mal. Der Erfolg ihrer Tour machte Swift im Oktober außerdem zur reichsten Musikerin der Welt.