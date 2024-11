Kate Nash zeigt Spotify & Co den Hintern

Letzte Woche hat die britische Sängerin ihren eigenen OnlyFans Account geröffnet, um ihre nächste Tour finanzieren zu können, aber auch um zu zeigen, dass man als Künstlerin mit Po-Bildern mittlerweile mehr verdient als mit Musik. Jetzt hat sie Phase Zwei ihres Protests eingeläutet: Gestern ist sie mit ihrem Tourbus in London erst vor dem House of Parliament in Westminster aufgekreuzt und vor den Toren von so Musikindustrie-Riesen wie Live Nation und Spotify. Begleitet von einem Feuerwehrtruck auf dem hinten ein großes Plakat ihres Hinterns klebte.