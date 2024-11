Nicki Nicole mit "ALH" – kurz für "A los Haters", "an meine Hater" also. Sympathische Nummer von der jungen Rapperin aus Rosario im Norden Argentiniens. Schon als junges Mädchen hat sie an Freestyle-Sessions teilgenommen und sich einen Namen in der Rap Szene des Landes gemacht. Und jetzt kommt sie mit einer entspannten Ansage an ihre Hater um die Ecke. Da sagt sie zum Beispiel: "In diesem Spiel bin ich Taylor und ihr seid Kanye – denkt ihr tatsächlich, ihr hättet mich berühmt gemacht?" In Anspielung an Kanyes Auftritt bei den VMAs 2009.