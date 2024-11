Sie gilt als eine der bedeutendsten europäischen Musiklisten und wagt einen Blick in die Zukunft: die BBC Radio 1 Sound of 2025. Mit dieser Liste zeichnet der britische öffentlich-rechtliche Sender Bands und Künstler:innen aus, denen im kommenden Jahr der Durchbruch im Mainstream vorhergesagt wird.

Mit dabei: Ezra Collective – DIE Stars der Londoner Nu-Jazz-Szene. Insgesamt wurden 11 Acts in die Liste aufgenommen, darunter auch die US-Rapperin Doechii, die bereits bei den BET Awards performt hat und aktuell steil durch die Decke geht. Außerdem vertreten: die irische Politrap-Crew Kneecap, die mit ihren monarchiekritischen Texten für Kontroversen sorgt, und der Londoner Drill-Rapper Pozer.

Etwas überraschend auf der Liste, die vielversprechenden Erfolg im kommenden Jahr prognostiziert: Chappell Roan. Die US-Sängerin hat das Musikjahr 2024 bereits dominiert. Ihr Debütalbum erreichte Platz 2 der UK-Charts, sie wurde für sechs Grammys nominiert und hat über 40 Millionen monatliche Hörer:innen auf Spotify. Gemeinsam mit Charlie XCX und Sabrina Carpenter steht sie an der Spitze des aktuellen Pop-Revivals.

Dass die BBC sie trotzdem auf die Liste setzt, liegt an einer Regeländerung: Bisher waren Acts, die Platz 1 oder 2 der UK-Albumcharts erreichten oder mehr als zwei Top-10-Singles hatten, ausgeschlossen. Diese Begrenzung wurde in diesem Jahr aufgehoben.

Applaus-Awards verliehen

Kulturstaatsministerin Claudia Roth, spricht bei der Verleihung der Applaus-Awards.

Am Mittwoch (20.11.24) wurden in Rostock von Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Applaus Awards verliehen. Diese Auszeichnungen gehen an Veranstaltungsorte mit herausragendem Konzertprogramm. Konkret bedeutet das laut der Initiative Musik, die den Preis organisiert, dass Läden gewürdigt werden, die mit ihrem Liveprogramm die kulturelle Vielfalt und Qualität der deutschen Musikszene bereichern. Dafür gibt es drei Kategorien: "Bestes Livemusikprogramm", "Beste Livemusikspielstätte" und "Beste kleine Spielstätte und Konzertreihen".

In der Kategorie "Bestes Livemusikprogramm", die mit 45.000 Euro dotiert ist, wurden unter anderem der Club Bahnhof Ehrenfeld in Köln, der linke Traditionsschuppen Schokoladen in Berlin und das Übel und Gefährlich in Hamburg ausgezeichnet. Als "Beste Livemusikspielstätte" – mit einem Preisgeld von 30.000 Euro – erhielten beispielsweise das Zakk in Düsseldorf und der Hamburger Molotow Club eine Ehrung.

Insgesamt wurden mehr als 1,5 Millionen Euro Preisgeld an 86 Clubs, Konzertbühnen und Musikstätten vergeben. Katja Lucker, Geschäftsführerin der Initiative Musik, die zu den Veranstaltern des Applaus Awards gehört, betonte, dass viele der ausgezeichneten Veranstaltungsorte das Preisgeld dringend benötigen.

"Wir haben ja erst vor ein paar Tagen über die Probleme berichtet, die Klubs wegen anstehender Kürzungen zum Beispiel haben – da ist so ein Preisgeld dann zumindest eine kurzfristige Erleichterung. " Katja Lucker, Geschäftsführerin "Initiative Musik"

Jay-Zs Team Roc verklagt Polizei von Kansas

In den USA hat einer der bekanntesten Rapper der Welt den Spieß umgedreht – und die Polizei verklagt. Es geht um Team Roc, eine Organisation für soziale Gerechtigkeit. Dahinter stehen Jay-Z und seine Firma Roc Nation.

Gegenstand der Klage ist die Weigerung, Dokumente herauszugeben, die mit Vorwürfen von Korruption und teils schweren Misshandlungen durch die Polizei in Kansas im Mittleren Westen der USA zusammenhängen. Die Klage wurde gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation Midwest Innocence Project eingereicht, die sich für die Freilassung mutmaßlich zu Unrecht inhaftierter Menschen einsetzt.

Bereits vor einem Jahr hatten Team Roc und das Midwest Innocence Project Akteneinsicht in diese Vorwürfe gegen die Polizei von Kansas beantragt – bisher ohne Erfolg. Die Organisationen werfen der Polizei vor, Menschen zu Unrecht festgenommen und Geständnisse erzwungen zu haben. Zudem stehen schwere Vorwürfe im Raum, wonach Bürgerinnen und Bürger von Polizisten sexuell missbraucht, körperlich misshandelt und in manchen Fällen sogar getötet wurden.

Team Roc hat dazu ein Statement veröffentlicht, in dem erklärt wird, dass dieser Schritt unvermeidlich war, da die Polizei von Kansas jegliche Kooperation verweigert habe und die angeforderten Dokumente nicht zugänglich gemacht wurden. Zudem seien teilweise Gebühren in Höhe von mehreren Tausend Dollar für die Einsicht in einzelne Dokumente verlangt worden. Team Roc und das Midwest Innocence Project sprechen in diesem Zusammenhang von einer Form der Justizbehinderung.