Latin Grammys mit vielen Überraschungen zum 25-jährigen Jubiläum

Karol G bedankte sich beim Publikum für die „Liebe von allen“, diese gebe ihr die Sicherheit. Damit scheinen in der Latin-Community die Wogen wieder geglättet. Denn Anfang der Woche hatte sie ja noch einen Shitstorm erhalten, wegen der sexistischen Lyrics bei ihrem neuen Song "+57". Außerdem zwei wichtige Namen der jungen Generation: Produzent Edgar Barrera aus Miami gewinnt drei Grammys als bester Produzent, bester Songwriter und bester regionaler mexikanischer Song. Pop-Diva Nathy Peluso aus Argentinien nimmt auch drei Trophäen mit nach Hause: bestes Langformat-Video, bester Alternative Song und bester Rap-Song.

Zum 25. Jubiläum wurde auch eine neue Kategorie eingeführt. Für die beste Darbietung elektronischer Latin-Music. Sie ging an den jungen argentinischen Producer Bizzrap und die Kolumbianerin Shakira für "Bzrp Music Sessions, Vol. 53 im Tiësto Remix".

Tinariwen mit historischen Aufnahmen: "Idrache (Traces from the past)"

"Idrache (Traces from the pas)" heißt das neue Album der Wüstenblues-Kultband aus Algerien. Aber eigentlich ist es gar nicht neu. Die zwölf Songs sind tatsächlich historische Demo-Tapes. Allesamt Anfang der Nullerjahre aufgenommen in ihrer algerischen Heimat. Die meisten Titel sind auf späteren Alben rausgekommen, aufpoliert, abgemischt, mit Overdubs. Diese Aufnahmen sind sozusagen die ROH-Diamanten – die ursprünglichen Sessions. Damit wird auch die Geschichte dieser Band erzählt. Denn Tinariwen sind die Urväter des Desert Blues und spielen seit den Achtzigerjahren zusammen. Elektrische Gitarren treffen auf traditionelle Percussioninstrumente der Tuareg. Gesungen wird in Tamaschek und auf Französisch. Sie haben schon lange zusammen gespielt, bevor sie vor rund zwanzig Jahren das erste Mal richtig im Studio aufgenommen haben.

Tinariwen haben Welterfolge gefeiert

Sie konnten mit Musikern wie Carlos Santana spielen, tourten immer wieder durch Europa und die USA und gewannen 2012 einen Grammy für das beste Weltmusikalbum. Auch wir in COSMO haben Tinariwen immer wieder zu Gast gehabt. Zwar machte die Band musikalisch keine Kompromisse, aber von einem tontechnischen Standpunkt her wurde ihr Sound immer "sauberer" oder "besser". "Idrache (traces from the past)" ist was für Liebhaber und Leute, die gerne wissen wollen, wie Tinariwen vor dem Hype klangen. Eine Reise in die Vergangenheit. Ungeschliffene Nullerjahre-Aufnahmen, die ihren Sound in seiner rohesten Form zeigen.

Wizkid – "Kese (Dance)"

Dieser Song ist anders als das Durchschnittsjunkfood, das wir in diesem Jahr immer mehr aus Lagos bekommen haben. Wir haben ja mehrmals darüber berichtet, dass Afrobeats mittlerweile schon Fließbandproduktion sind. Viele Artists und Fans haben sich darüber beklagt. Und bei Wizkid scheint das Feedback angekommen zu sein: Kese Dance ist eine total angenehme Überraschung: Wizkids Stimme ist auf dem Song total ruhig, warm und einfühlsam, die Moll-Harmonien haben was Souliges. Und musikalisch ist es auch leckeres handgemachtes Soulfood, gut produziert mit einem rollenden, minimalistischen, gezupften E-Bass, sehr treibenden organischen Drums und im Hintergrund ein dezentes und doch angerautes Saxophon, das von Fela Kuti persönlich stammen könnte. Gute Arbeit: Bitte mehr davon!