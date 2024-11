Wer ein Nintendo-Abo hat, kann ab sofort stundenlang die Themenmusik seiner Lieblings-Games wie Mario, Zelda oder Donkey Kong hören. In Endlosschleife. Wir können in der App unsere Lieblingsmusik sortieren nach Games, Charakteren oder auch Szenen, zum Beispiel "Bosskämpfe". Seit den Achtziger Jahren gibt es diese einprägsamen Melodien, die sich in das Unterbewusstsein der Gamer eingefressen haben. Jetzt können sie diese auch hören, ohne zu zocken. Auch im COSMO-Team wird die App schon fleißig genutzt. Reporterin Julia Kiem Reck hat uns erzählt, was sie an der neuen App begeistert.

"Für mich ist das eine Mega-Erfindung, ich bin nämlich ein Riesenfan von Videospielsongs. Vor allem von The Legend of Zelda. Und wenn ich mal gestresst bin im Alltag, dann mache ich den Soundtrack an, dann stelle ich mir vor, wie ich vor der Konsole sitze, so durch die Spielwelt laufe. Und man fühlt sich die echte Welt gleich viel besser an."

Das, was Julia beschreibt, bestätigt auch der Gaming-Experte Ben Kidd auf seinem Youtube-Kanal 8 Bit Music Theory. Er erklärt, warum diese Stücke für uns lustig oder nostalgisch klingen und uns ein Gefühl von Vertrautheit mitgeben. Es sind die einfachen, eingängigen Tonleitern-Zitat:

"Die Melodien sind so stark, dass man sie leicht wiederverwenden kann, und das ist sehr effektiv. Je öfter man sie in Spielen wiederverwendet, desto stärker werden sie." Ben Kidd

Der Erfolg der App baut auf Youtube-Playlisten auf