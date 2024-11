Berliner Clubcommission warnt vor Clubsterben

Und dann gab es kein Halten mehr. Das Perro Negro wurde zum bekanntesten Reggaetón-Club der Welt. Seit 2023 gibt es ein Perro Negro in Miami. Und morgen ist die Eröffnung in Madrid. Reggaetón ist nicht mehr nur Latin-Music. Auch die spanischen Rapper singen schon längst am liebsten über dem Dembow-Riddim und haben sich viele Skills von den Jungs und Mädels in der Karibik abgeschaut. Die Dependance eröffnet im Ausgehviertel Salamanca und hier leben besonders viele Einwanderer aus Lateinamerika. In der spanischen Hauptstadt leben momentan über 660-tausend Menschen, die in Lateinamerika geboren wurden - über zwanzig Prozent aller Madrilenen. Karol G hat letztes Jahr vier Tage hintereinander das Santiago-de-Bernabeu-Stadion ausverkauft, wo über achtzigtausend Menschen reinpassen.

Darum haben die kolumbianischen Besitzer des Perro Negro fünf Millionen Euro investiert. Sie wollen auch vier Nächte lang feiern. Geplant sind mehrere Charterflüge mit Businessleuten, Artists und Fans aus Kolumbien. Das Perro Negro scheint einen richtig guten Lauf zu haben. Für das kommende Jahr sind schon weitere Clubs geplant: in Mexiko-Stadt und New York. Das liegt auch am Mythos des Clubs in Medellín: Hier steigen die kolumbianischen Stars ab, es gibt ein Handyverbot wie im Berghain. Und es ist noch authentisch im Keller mit niedrigen Decken, kleinem Dancefloor organisch gewachsen. Wie Besucher berichten: Ein Ort, an dem man ohne Stigmatisierung „twerken“ kann. Solange der globale Reggaetón-Trend anhält, könnte es also noch ein paar mehr Perro Negros geben.