Er bedankt sich bei Karol G für die Idee der Zusammenkunft. Im Song gehe es darum, zu zeigen, dass man als Kolumbianer gemeinsam einen Unterschied machen kann. Auch er geht auf die Vorwürfe der Sexualisierung von Minderjährigen nicht ein.

Männerrunde sorgt für Kontroverse bei HipHop-Symposium

Jedes Jahr findet an der Popakademie in Mannheim ein HipHop-Symposium statt. Auch dieses Wochenende. Eine älterere Männerrunde sorgte allerdings für eine Kontroverse. In der Talkrunde ging es um Selbstermächtigung von HipHop als Kultur von unten. Aber auch um Geschlechterrollen. Das Problem: Die Veranstalter hatten vier Männer zum Talk geladen: den Heidelberger Rap-Pionier Torch. Den Hamburger Veteranen Samy Deluxe. Sowie Megaloh und Marvin Game aus Berlin. Alle zwischen 33 und 53. Titel der Runde: "Ihr wart mal Stars" – in Anlehnung an Torchs Klassiker "Wir waren mal Stars". Das war als Gag gemeint, sagte die Moderatorin Heidi Süß, die zu Männlichkeit und HipHop forscht. Aber bei Torch kam das gar nicht gut an. Dazu kam, dass ein altes ikonisches Foto seiner Band Advanced Chemistry als Beispiel für rap-typische homosoziale Männergemeinschaften gezeigt wurde.

Torch meinte, dass er schon vor 30 Jahren darauf geachtet habe, Frauen auch in solche Bilder zu integrieren. Er hinterfrage seine Männlichkeit seit Beginn seiner Karriere. Außerdem: " Die Forschung hinkt hinterher. “ Das kam dann etwas überheblich rüber. Samy Deluxe dachte dann noch laut über Frauenquoten und Altersdiskriminierung gegen seine Rapper-Generation nach. Und das kam wiederum ziemlich schlecht beim Publikum an. Auf Statements von Torch und Sammy Delux gab es wohl gereizte Reaktionen im Publikum. Das berichtet die Tageszeitung Mannheimer Morgen.

Eine der Thesen von Moderatorin und Forscherin Süß war, dass es eine Dominanz von Männergruppen im deutschen HipHop gebe, die als "fraglos gegeben" akzeptiert wird. Aus dem Publikum wurde berechtigterweise kritisiert, dass die Veranstalter genau das reproduzieren, wenn sie vier ältere Männer auf eine Bühne setzen. Die Antwort des Veranstalters: